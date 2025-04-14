DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' İçin Meclis'e Çağrı

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları konusunda, "Sürecin daha detaylı bir şekilde ilerleyebilmesi için Meclis'in rol üstlenmesi ve sürecin gerçekçi bir yasal zemininin oluşturulmasına ihtiyaç var." dedi.

Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşuyla görüşmeler yaptıklarını, çözüme katkı sunacağı düşünülen bölge ülkeleriyle de çeşitli diplomatik faaliyetler yürüttüklerini anlattı.

DEM Parti heyetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesine işaret eden Koçyiğit, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından gerçekleştirilen bu görüşme için "yeni bir aşamanın başlangıcını oluşturan önemli bir eşik" görüşünü dile getirdi.

"Bu görüşmede, şimdiye kadar yürütmeye çalıştığımız sürecin aksayan ve tıkanan yönleri ele alındı" diyen Koçyiğit, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin Meclis'te hiçbir adım atılmadığını ileri sürdü ve "yaprak kımıldamadığı" eleştirisinde bulundu.

Meclis'in sessizliğinin "kaygı verici" olduğunu aktaran Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Bu konuda meclisin izleyici pozisyonundan hızla çıkması, gerçek anlamda inisiyatif alması ve elini taşın altına koymasının zamanı çoktan geldi geçiyor da. Sürecin daha detaylı bir şekilde ilerleyebilmesi için Meclis'in rol üstlenmesi ve sürecin gerçekçi bir yasal zemininin oluşturulmasına ihtiyaç var. Halihazırda bu yasal zeminden uzaktayız."

DEM Parti heyetinin, cuma günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de bir görüşme yapacağı bilgisini veren Koçyiğit, bu görüşmede, söz konusu sürecin yasal meseleleri, ceza infaz hukuku ve diğer başlıklara dair görüş alışverişinde bulunulacağını söyledi.

Parti olarak "demokratik uzlaşmayı" temel bir yöntem olarak ele aldıklarını belirten Koçyiğit, "Bu demokratik uzlaşma için de toplumun her kesimi ile görüşme, diyalog kanallarını arttırma ve barışın, çözümün taraftarlarını büyütmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu konuda da hızla çalışıyoruz." diye konuştu.