DEM Parti\'den Terörsüz Türkiye İçin Yeni Adımlar

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin hızlandırılması için DEM Parti Hukuk Komisyonu ve İmralı Heyeti'nin görüşmelerinin sürdürdüğünü söyleyerek, "İktidar partisiyle, partimizin görüşlerini iletmek üzere bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeler diğer siyasi partilerle de sürecek" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, toplumun 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili pek çok soru işaretine sahip olduğunu belirterek, "Bir yandan barış ve demokratik sürecinin ivme kazanmasını beklerken bir yandan da antidemokratik uygulamaların ve seçilmişlerin iradelerinin tanınmamasından ve bu tanımamanın sürdüğünden bahsediyoruz. 'Bu kaygılı hali, toplumsal beklentiyle birebir örtüşmeyen durumu nasıl ortadan kaldırabiliriz' sorusu en az 2 yıldır gündemde duruyor. Barış ve demokratik toplum sürecine dair bir çerçeve yasa, bir geçiş hukuku yasası yapılabilseydi; yani TBMM'de grubu bulunan veya bulunmayan siyasi partilerden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortaklaşa bir şekilde çıkardığı raporun ilgili maddeleri şu ana kadar hayata geçseydi, raporun tespit ettiği ortak noktalara ilişkin adımlar atılsaydı bu sorular emin olun seyrelecekti. Şimdi tam da böyle bir zamandan geçiyoruz. Kamuoyunda çeşitli isimlerle tartışılıyor; 'Çerçeve yasa' veya 'Geçiş hukuku yasası' diyenler var. Çatışmalı halden çatışmasız hale kalıcı biçimde geçebilmenin hukuki zeminini oluşturmaktan bahsediyoruz. Tam da 'Geçiş hukuku yasası' tanımlamasına uygun düşen bir kapsam var. Bu yasa sürecin aynası olacak. Bizim için yasanın bu nitelikte ve içerikte olması gerektiğini defaatle söyledik. Daha açık ifade etmek gerekirse teknik hukuki yaklaşımla bu dönemin ihtiyaçlarını karşılamak mümkün olmaz" ifadelerini kullandı.

'GÖRÜŞMELER SİYASİ PARTİLERLE SÜRECEK'

Doğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin hızlandırılması için DEM Parti Hukuk Komisyonu'nun AK Parti ile görüşme yaptığını belirterek, "Bu temas oldu ve bunların olması da son derece olağan. İktidar partisiyle partimizin görüşlerini iletmek üzere bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeler diğer siyasi partilerle de sürecek. Amacımız bu yasa tasarısının; Meclis çalışmalarına ara vermeden önce hazırlanıp Meclis'e konsensüs ile gelmesini önemsiyoruz. Bunun konsensüs ile gelmesinin faydalarını 'Meclis Komisyon Raporu'nda da gördük. İtirazlarımızı, çekincelerimizi, kimi başlıklardaki şerhlerimize rağmen ortak bir rapor çıkabildi. Sürecin hızlanması için siyasi partiler arasında bu yasa tasarısının kapsamına, uygulama aşamasında yaşanabileceklere dair mutabakatın sağlanması gerekiyor. Sözünü ettiğimiz yasa tasarısı yalnızca 'silahsızlandırma yasası' olarak görülmemeli. Sosyal, siyasal, ekonomik bazı haklar nasıl düzenleneceği de ele alınmalı. O yüzden Meclis'in ve demokratik siyaset alanının üstlenmesi gereken önemli sorumluluklar var" dedi.