DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu

05.08.2025 15:12
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DEM Parti, Meclis'te kurulan komisyonla tarihi bir sorumluluk üstlendiklerini vurguladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "DEM Parti olarak bu tarihsel sorumluluğun bilincindeyiz ve yapıcı, çözüm odaklı, kapsayıcı bir yaklaşımla bu çalışmaları yürüteceğimizi herkesin bilmesini isteriz." dedi.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Komisyonun, TBMM Tören Salonu'ndaki ilk toplantısında konuşan Koçyiğit, Türkiye'nin en köklü sorununu ve bu sorunun yıllardır ertelenen çözüm yollarını, yapısal sorunlarını konuşmak için toplandıklarını belirtti.

Komisyonun, Türkiye'de yaşayan herkesin ortak yaşamına, hukukuna ve demokratik geleceğine katkılar sunacağına işaret eden Koçyiğit, komisyon çalışmalarının kalıcı ve kapsayıcı çözüm yollarının tartışılması, belirlenmesi açısından tarihsel bir fırsat sunduğunu söyledi.

Koçyiğit, partisinin komisyon çalışmalarına, çoğulcu ve eşit yurttaşlığa dayalı demokratik gelecek inşa etme sorumluluğuyla katkı sunacağını vurguladı.

"Komisyonumuzun, müzakere yollarının gelişmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz"

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, komisyonun, Kürt sorununun sağlıklı, yapıcı şekilde ele alınması, izlenecek çözüm yollarının belirlenmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Her meseleye demokratik, eşitlikçi ve çoğulcu perspektifle bakılması gerektiğine dikkati çeken Koçyiğit, "Bugün çalışmalarını başlatan komisyonumuzun toplumsal, siyasal mutabakat zeminini güçlendirmekle birlikte aynı zamanda müzakere yollarının gelişmesine de önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Koçyiğit, TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda komisyon kurulmasını ve "Terörsüz Türkiye" sürecinin başlatılmasını kıymetli bulduklarını aktardı.

"DEM Parti olarak bu tarihsel sorumluluğun bilincindeyiz ve yapıcı, çözüm odaklı, kapsayıcı bir yaklaşımla bu çalışmaları yürüteceğimizi herkesin bilmesini isteriz" ifadesini kullanan Koçyiğit, komisyonu, çözümü kolaylaştıran, tarihsel ön adımların atılacağı bir zemin olarak gördüklerini kaydetti.

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, komisyonda barış dilini ve demokratik siyaset zeminini güçlendiren bir perspektifle çalışacaklarına inandıklarını söyledi.

"Yeni bir başlangıca hepimizin ihtiyacı var"

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise tarihi bir komisyonda çalışmalara başladıklarını hatırlatarak, "Yeni bir başlangıca, değişim ve dönüşüme, ekmek kadar su kadar hepimizin, Türkiye yurttaşlarının ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonun, "Anayasa komisyonu" olmadığına dikkati çeken Beştaş, komisyona, mevzuat hükümlerinin uygulanması konusunda görev düştüğünü anlattı.

DEM Parti'li belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştiren Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa'nın 38. ve 127. maddelerine aykırı bir şekilde kayyum uygulaması kolektif bir cezalandırma yöntemi olarak ortada duruyor. Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümü ve demokratik bir toplumu inşa etmenin temel hareket noktalarından biri, halk iradesinde kurulacak saygı ve kayyum uygulamalarının sonlandırılmasıdır. DEM Parti olarak komisyonun, yeni bir demokratik hukuk rejiminin başlangıç noktası olmasını çok önemsiyoruz."

Meral Danış Beştaş, komisyonun, somut adımların atılacağı bir çözüm zemini sunmasını beklediklerini ifade ederek, "Türkiye'nin tüm yurttaşlarıyla barış içinde, adil ve demokratik bir geleceği inşa etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğun ağırlığıyla çalışmalarımızı yürüteceğimize inanıyoruz." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu - Son Dakika

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