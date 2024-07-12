DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Erzurum'da yaşanan sorunları dile getirdi

Politika

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Erzurum'da; sel, trafik kazası, altyapı ve göç sorunu yaşandığını söyledi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefet adına tek milletvekili olarak Erzurum'da çalıştığını söyledi. Erzurum'un sahipsiz bir şehir olduğunu savunan Beştaş, şehirdeki sorunların giderek büyüdüğünü anlattı. Erzurum'da son günlerde sık sık sel felaketlerinin meydana geldiğini anımsatan Beştaş, selde bir çobanın hayatını kaybettiğini, çok sayıda maddi kaybın yaşandığına dikkati çekti. Yanlış kentleşme nedeniyle bu sellerin meydana geldiğini kaydeden Beştaş, şehirdeki altyapı sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti.

Erzurum'un en önemli sorunlarının başında da yol ve trafik kazalarının geldiğini anlatan Beştaş, "Bu sorunlar çözülünceye kadar bunun peşini bırakmayacağız. 3 ilçe bizim yönetimimizde, belediye eş başkanlarımız çalışmalara başladı yolları yapıyorlar." dedi.

Beştaş, Erzurum'da çok sayıda trafik kazası yaşandığını vurgulayarak, kendisinin de şehirde bir trafik kazası geçirdiğini anımsattı. Beştaş, "Benim kaza yaptığım kavşakta trafik ışığı yok. Trafik spotları yok, ana kavşaklarda trafik denetim eksikliği var." diye konuştu.

Şehirde su sorunu ve sağlığa erişimde de sorunlar yaşandığını kaydeden Beştaş, hastanelerde doktor eksiği olduğu bilgisini verdi. Şehrin göç verdiği değerlendirmesinde bulunan Beştaş, şehrin sanayi ve hayvancılıkta gerilediğini aktardı.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ise sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Kanun teklifinde yer alan "ötanazi" kavramının kullanılarak gerçekte "öldürme" girişimlerinin hafifletildiğini dile getiren Akın, "Meclise getirilen teklif, katliam yasasının bir parçasıdır. İnsanların nasıl yaşama hakkı varsa, hayvanların da yaşam hakkı vardır. Nasıl insanlara tedavi yöntemleri uygulanıyorsa aynı şekilde hayvanların da tedavi olma hakkı vardır. Ekolojiyi savunan bir parti olarak bu teklife karşı çıkacağız." diye konuştu.