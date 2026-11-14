DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Antalya'da COP31 karşıtı zirvede konuştu - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Antalya'da COP31 karşıtı zirvede konuştu

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Antalya\'da COP31 karşıtı zirvede konuştu
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Antalya'da COP31'e karşı Halkların İklim Zirvesi'nde konuştu. Dünya Meteoroloji Örgütü raporuna göre küresel sıcaklıkların rekor düzeye ulaştığını belirten Hatimoğulları, iklim olaylarının daha da artacağı uyarısında bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün hazırladığı rapora göre, küresel sıcaklıkların rekor düzeylere ulaştığını belirterek, "Sarsıcı sonuçlarını yaşadığımız iklim olayları daha da artacak. Çanlar doğa, yaşam ve bizler için çalıyor." dedi.

Hatimoğulları, partisinin Antalya İl Başkanlığınca Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmasına, İzmir'in Aliağa ilçesindeki fabrikada yaşanan patlamada hayatını kaybeden 19 kişinin ailelerine başsağlığı dileyerek başladı.

İşçi ve emekçinin sonuna kadar yanında olduklarını belirten Hatimoğulları, Antalya'da Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) düzenlendiğini anımsattı.

COP31'e devletlerin temsilcilerinin yanı sıra şirketler ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığını anlatan Hatimoğulları, "Katılımcılar 'dünyayı nasıl kurtaracağız' arayışı içinde olduklarını söylüyorlar. Dünyayı bir karanlığa sürükleyen, bütün canlıların yaşam hakkına kasteten sistemin devamı için COP31 bir kılıf haline getiriliyor." ifadelerini kullandı.

"İklim krizinin sebebi bitmeyen kar hırsıdır." diyen Hatimoğulları, COP31'e karşı Antalya'da "Halkların İklim Zirvesi"ni düzenlediklerini dile getirdi.

Ekoloji mücadelesinin parti olarak doğrudan bir parçası olduklarını aktaran Hatimoğulları, "Dünyadaki felaketlerin mimarı devletler ve sermayedir. Antalya'da doğayı, yaşamı, iklimi savunmak için buradayız. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün hazırladığı rapora göre küresel sıcaklıklar rekor düzeylere ulaştı. Sarsıcı sonuçlarını yaşadığımız iklim olayları daha da artacak. Çanlar doğa, yaşam ve bizler için çalıyor." diye konuştu.

Hatimoğulları, daha sonra Muratpaşa ilçesindeki Aydın Kanza Parkı'nda düzenlenen Halkların İklim Zirvesi Mitingi'ne katıldı.

Grup, slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Miting, basın açıklamasının ardından düzenlenen konserle sona erdi.

Kaynak: AA
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