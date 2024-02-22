DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Kars'ın tarihine en iyi şekilde sahip çıkacağız - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Kars'ın tarihine en iyi şekilde sahip çıkacağız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Kars\'ın tarihine en iyi şekilde sahip çıkacağız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kars'ta partisinin il başkanlığı binası önünde yaptığı konuşmada, partililerin adaylarına sahip çıkması gerektiğini belirterek, çalmadık kapı bırakmayacaklarını söyledi. Hatimoğulları, Kars'ın tarihine en iyi şekilde sahip çıkacaklarını ve belediye ekibinin ekonomik kalkınma için yatırımlar yapacağını, kültür sanat merkezleri ve taziye evlerinin eksik kalmayacağını ifade etti. Ayrıca, Kars'ın turizm potansiyelini artırarak esnafın gelirini katlayacaklarını söyledi.

22.02.2024 19:15
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, " Kars'ın tarihine en iyi şekilde sahip çıkacağız." dedi.

Hatimoğulları, Kars'ta partisinin il başkanlığı binası önünde yaptığı konuşmada, partililerin adaylarına sahip çıkması gerektiğini belirterek, çalmadık kapı bırakmayacaklarını söyledi.

Projelerini anlatan Hatimoğulları, "Belediye ekibimiz öyle mükemmel bir çalışma yaratacak ki buranın ekonomisinin kalkınması için yatırımların yapılması sağlanacak, kooperatifleşme sistemini en güçlü şekilde yerine getirecekler. Hiçbir mahallemizde kültür sanat merkezi, gençlik merkezi, kadın merkezleri ve taziye evleri eksik kalmayacak. Kars turizm kentidir ama tanıtımı yapılmamıştı. Kars'ın tanıtımını bir kültür turizmine açacak şekilde yaparsak inanın şehirdeki esnafın geliri 2-3'e katlayacaktır." diye konuştu.

Partisinde bütün farklı hakların ve inançların bir arada siyaset yaptığını anlatan Hatimoğulları, "Sizlere söz veriyorum, bizler belediyecilik anlayışımızla kendimize de kentimize de sahip çıkacağız. Kars'ın tarihine en iyi şekilde sahip çıkacağız. Bizler belediyelerimizi geri alacağız, halkımızla birlikte belediyemize dört elle, sımsıkı sarılacağız." dedi.

Hatimoğulları ve beraberindekiler, daha sonra patisinin seçim bürosu açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Kars'ın tarihine en iyi şekilde sahip çıkacağız - Son Dakika

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