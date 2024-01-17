DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç'tan "CHP ile ittifak" açıklaması

Eş Genel Başkan Tülay Hatımoğulları Oruç:

"Kent uzlaşısı altında ortaya koyduğumuz görüşmeler ve işbirliği sizlere açık olacak"

"Ankara için bir adayımız olacak. İstanbul için netleşen bir durum yok"

ANKARA - Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, yerel seçimlerde CHP ile ittifak konusunda, "Kent uzlaşısı altında ortaya koyduğumuz görüşmeler ve işbirliği sizlere açık olacak. Bu konular netlik kazandıkça sizlerle de paylaşacağız" dedi. Ankara için bir adayları olacağını söyleyen Oruç, "İstanbul için netleşen bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, partisinin Meclisteki grup toplantısı sonrası gazetecilerin CHP ile ittifak konusundaki sorularını cevapladı. Oruç, gerekli açıklamayı daha önce yaptıklarını belirterek, "Konuşulmuş il, ilçeler yoktur. Olunca zaten kamuoyuyla paylaşacağımızı daha önce de belirttik. Kent uzlaşısı altında ortaya koyduğumuz görüşmeler ve işbirliği sizlere açık olacak. Bu konular netlik kazandıkça sizlerle de paylaşacağız" diye konuştu.

"Ankara için bir adayımız olacak" diyen Oruç, "İstanbul için netleşen bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.