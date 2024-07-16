DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Emekli Maaşlarına Yapılan Zamı Eleştirdi - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Emekli Maaşlarına Yapılan Zamı Eleştirdi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olarak açıklanmasına tepki göstererek, emeklilere yapılan zamın bir kıyak veya bahşiş olmadığını belirtti. Ayrıca, Oruç, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'de hukukun ortadan kaldırıldığı bir siyasi darbe olduğunu ifade etti ve tedavisi yapılmayan, işkenceye maruz kalan mahkumlar ile Hakkari Belediyesine yapılan görevlendirmeye de tepki gösterdi.

16.07.2024 15:19
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olarak açıklanmasına tepki göstererek, "Emeklilere kıyak zam yaptıklarını zannediyorlar. Bunların verdiği bu zam ne bir kıyaktır ne bir bahşiş niteliği taşır." dedi.

Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "15 Temmuz askeri darbe girişiminin" 8. yılı olduğunu söyledi.

Bu darbe girişiminde en ağır bedeli halkın, işçinin, emekçinin ve muhaliflerin ödediğini belirten Oruç, "15 Temmuz, Türkiye halklarına kurulmuş büyük bir komplodur. 15 Temmuz, Türkiye'de zamana yayılmış siyasi darbedir. Kolluk kuvvetleri, yargı tarafından desteklenmiş bir darbedir. 15 Temmuz ve onu takip eden 20 Temmuz, hukukun yargı eliyle ortadan kaldırıldığı gündür. Yargının doğru düzgün işleyen hiçbir tarafı kalmadı. Yargı, yargıya darbe yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Oruç, son dönemde tedavisi yapılmayan, ince arama ve çıplak aramayı reddettiği için hastaneye götürülmeyen, tahliyesi geciktirilen ve işkenceye maruz kalan mahkumlar olduğunu öne sürdü.

En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran düzenlemeye değinen Oruç, şöyle konuştu:

"Emekli maaşı açıklandı, 12 bin 500 lira olduğunu açıkladılar. Emeklilere kıyak zam yaptıklarını zannediyorlar. Bunun böyle olmadığını emekliler çok iyi biliyor. Bu ülkede 16 milyon emekli var. Bunların verdiği bu zam ne bir kıyaktır ne bir bahşiş niteliği taşır. Emekliye verdiklerinin 12 bin 500 lira olduğunu öğrenmiş olduk. DEM Parti olarak, emekli maaşının yoksulluk sınırının yarısı kadar olması gerektiğinin altını çizdik. Bizler yürüttüğümüz Ekmek ve Adalet Kampanyası ile emeklilerin yanında durmaya devam edeceğiz."

Hakkari Belediyesine yapılan görevlendirmeye tepki gösteren Oruç, "Yürüyüşümüzle, eylemlerimizle, nöbetlerimizle Hakkari'de atanmış olan kayyum el çektirilene dek, belediye meclisi tarafından seçilmiş olan, halkın iradesinin yanı sıra yasal prosedürlere de uygun olan Viyan Tekçe, başkan vekili atanana dek kayyuma karşı mücadelemiz devam edecektir. Bu aynı zamanda darbeye karşı da mücadeledir." açıklamasını yaptı.

Oruç, 6 Şubat depremlerinin ardından yeni binaların inşası için ilan edilen rezerv alan uygulamasını eleştirerek, "Bu yaşama darbedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde mültecilere yönelik saldırılara ilişkin fotoğrafları gösteren Oruç, "Toplumu kutuplaştıran bu iktidar sanki mültecilerden yanaymış gibi mesaj verip aslında bu tablonun açığa çıkmasını kendileri sağladı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Emekli Maaşlarına Yapılan Zamı Eleştirdi - Son Dakika

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