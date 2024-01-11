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DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökhan Zeybek de hazır bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'i ziyaret etti
11.01.2024 - 13:42,  Güncelleme: 13:43
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ediyor. Parti genel merkezine gelen DEM Eş Genel Başkanlarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve Gökhan Zeybek karşıladı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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