DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, halkın sorunlarını cesurca ifade etmeye devam edeceklerini bildirdi - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, halkın sorunlarını cesurca ifade etmeye devam edeceklerini bildirdi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, halkın sorunlarını cesurca ifade etmeye devam edeceklerini bildirdi.

22.07.2024 14:24
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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, halkın sorunlarını cesurca ifade etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak yasama faaliyetlerini yürütmediğini savundu.

Anayasaya aykırı kanun teklifleriyle Meclis'in meşgul edildiğini söyleyen Koçyiğit, iktidarın halkın gündemini değil, kendi gündemini işlettiğini öne sürdü.

İktidarın sunduğu yasa tekliflerinin merkezinde toplumun bulunmadığını dile getiren Koçyiğit, bugüne kadar emeklilere, asgari ücretin artırılmasına yönelik çok sayıda teklif sunduklarını ancak hiçbirinin dikkate alınmadığını belirtti.

Koçyiğit, "Biz bu ülkede, bu Meclis'te, halkın sorunlarını, cesurca halkın kürsüsü olan Meclis kürsüsünden ifade etmeye devam edeceğiz. Meclis'i, AKP'nin ve MHP'nin insafına asla terk etmeyeceğiz. En etkin muhalefeti yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Ekonomide de sorunlar yaşandığını kaydeden Koçyiğit, çok sayıda kişinin açlık sınırının altında ücret aldığına, kredi kartlarıyla en fazla gıda harcaması yapıldığına işaret etti.

Meclis'e sunulan kanun teklifiyle en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılacağını ifade eden Koçyiğit, kök ücretlerde değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, en düşük emekli maaşının ve asgari ücretin 32 bin liraya çıkarılmasını isteyerek, bu konuda Genel Kurulda önerge vereceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs dönüşü uçakta asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamaları hatırlatan Koçyiğit, "22 yıldır hep sermaye kazanıyor. Asgari ücretliye zam yapmıyorsunuz. Sermayeye, yandaşa gelince bol kepçe ölçüyorsunuz. Emekçiye gelince biçiyorsunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, halkın sorunlarını cesurca ifade etmeye devam edeceklerini bildirdi - Son Dakika

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