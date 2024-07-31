DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, İsrail'in Beyrut'a ve İran'a yaptığı saldırıları kınadı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, İsrail'in Beyrut'a ve İran'a yaptığı saldırıları kınadı

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, İsrail'in Beyrut'a ve İran'a yaptığı saldırıların bölgesel bir savaşı tetikleme riskini ve İsrail-Filistin arasındaki savaşı daha da ciddi boyuta evrilteceği riskini vurguladı. Koçyiğit, sağduyulu davranma çağrısı yaparak Orta Doğu'da acil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, DEM Parti'nin sahipsiz hayvanlara yönelik kanununa karşı mücadelesini sürdüreceğini ve sokak köpeklerini korumaya devam edeceklerini ifade etti.

31.07.2024 14:45
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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, " İsrail'in Beyrut'a yaptığı saldırının ve İran'a yapılan saldırının, bölgesel bir savaşı tetikleme riskini ve İsrail- Filistin arasındaki savaşı çok daha ciddi boyuta evrilteceği riskini hepimizin görmesi gerekiyor." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırıyı, DEM Parti olarak kınadıklarını ifade etti.

DEM Parti'li Koçyiğit, "İsrail'in Beyrut'a yaptığı saldırının ve İran'a yapılan saldırının, bölgesel bir savaşı tetikleme riskini ve İsrail-Filistin arasındaki savaşı çok daha ciddi boyuta evrilteceği riskini hepimizin görmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili tarafları sağduyulu davranmaya davet eden Koçyiğit, " Orta Doğu'da acil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için herkesin elinden gelen çabayı sarf etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Koçyiğit, sağduyulu olmayan açıklamaların, her gün daha fazla Filistinlinin hayatına mal olduğunu belirtti.

TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda, DEM Parti olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Koçyiğit, sahipsiz hayvanlara yönelik kanununa karşı sokaklarda mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

DEM Parti'li hiçbir belediyenin bu yasayı uygulamayacağını dile getiren Koçyiğit, "aşıla, kısırlaştır, yerinde yaşat" ilkesiyle sokak köpeklerini korumaya devam edeceklerini kaydetti.

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanunun TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerine DEM Parti'li milletvekillerinin az katılım gerçekleştirdiğine yönelik eleştirilere yanıt veren Koçyiğit, "Biz, AKP Grubu'na 'Meclis takvimini netleştirin ve yaz sürecini beraber planlayalım' önerisiyle gittik ama ne yazık ki önerimize olumlu yanıt vermediler." ifadesini kullandı.

Bu görüşme takvimini öngörmediklerini kaydeden Koçyiğit, DEM Parti'li milletvekillerinin oylamaya katılmamasının bir tercih değil, zorunluluktan kaynaklandığını aktardı.

Koçyiğit, annesi İpek Bakırhan'ı kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da taziyesi devam ettiği için görüşmelere katılamadığını vurguladı.

Kaynak: AA

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Orta Doğu, DEM Parti, Filistin, Beyrut, İsrail, İran, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, İsrail'in Beyrut'a ve İran'a yaptığı saldırıları kınadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, İsrail'in Beyrut'a ve İran'a yaptığı saldırıları kınadı - Son Dakika
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