DEM Parti Heyeti, Öcalan ile Görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3 buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti İmralı Heyeti Abdullah Öcalan ile görüştü. 3 buçuk saat süren görüşmenin ardından DEM Parti İmralı Heyeti yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DEM Parti İmralı Heyeti olarak 25 Temmuz 2025 tarihinde İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan ile üç buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı ve siyasi parti liderleriyle heyet olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. 11 Temmuz'da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı. Öcalan da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirtti. TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı. Halka ve tüm toplumsal kesimlere en içten selam ve iyi dileklerini iletti." - ANKARA