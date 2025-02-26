DEM Parti Heyetinin Abdullah Öcalan ile Üçüncü Ziyareti Onaylandı

Politika

Adalet Bakanlığı, DEM Parti heyetinin 3'üncü kez İmralı'yı ziyaret etmesine onay verdi. İmralı heyeti, 27 Şubat'ta PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Adalet Bakanlığı tarafından DEM Parti heyetinin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü kez görüşmesi onaylandı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 27 Şubat'ta Öcalan'ı ziyaret etmek üzere İmralı Adası'na gidecek.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, heyete onay çıktığı belirtilerek, "Heyetimize onay çıktığı bilgisi doğru. Heyet ve Ahmet Türk yarın 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek için İmralı'ya gidecektir" denildi. - ANKARA