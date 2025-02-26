DEM Parti Heyetinin Abdullah Öcalan ile Üçüncü Ziyareti Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DEM Parti Heyetinin Abdullah Öcalan ile Üçüncü Ziyareti Onaylandı

Adalet Bakanlığı, DEM Parti heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 27 Şubat'ta gerçekleştireceği üçüncü görüşmeye onay verdi. Heyet, İmralı Adası'na gidecek.

26.02.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığı, DEM Parti heyetinin 3'üncü kez İmralı'yı ziyaret etmesine onay verdi. İmralı heyeti, 27 Şubat'ta PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Adalet Bakanlığı tarafından DEM Parti heyetinin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü kez görüşmesi onaylandı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 27 Şubat'ta Öcalan'ı ziyaret etmek üzere İmralı Adası'na gidecek.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, heyete onay çıktığı belirtilerek, "Heyetimize onay çıktığı bilgisi doğru. Heyet ve Ahmet Türk yarın 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek için İmralı'ya gidecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Abdullah Öcalan, İmralı Adası, DEM Parti, Politika, Güvenlik, İmralı, Hukuk, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Heyetinin Abdullah Öcalan ile Üçüncü Ziyareti Onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
21:44 Konya’da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı
21:43 Türk kadın pilot, dünyanın en büyük uçağını uçurdu Türk kadın pilot, dünyanın en büyük uçağını uçurdu
21:30 Kahramanmaraş’ta çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
21:17 Münih Havalimanı’nda grev paniği: 1600’den fazla uçuş iptal edilebilir Münih Havalimanı'nda grev paniği: 1600'den fazla uçuş iptal edilebilir
21:15 Valerien Ismael, Blackburn Rovers’ın yeni teknik direktörü oldu Valerien Ismael, Blackburn Rovers'ın yeni teknik direktörü oldu
20:56 Türkiye’de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı Türkiye'de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı
20:29 Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 16:59:41. #1.12#
SON DAKİKA: DEM Parti Heyetinin Abdullah Öcalan ile Üçüncü Ziyareti Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.