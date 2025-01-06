Politika

DEM Parti İmralı heyeti, AK Parti ile görüştü.

Görüşme, TBMM AK Parti Grubu'nda yaklaşık bir buçuk saat sürdü. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, samimi ve olumlu sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek daha sonraki günlerde gerekli açıklamanın yapılacağını söyledi. DEM Parti heyeti 15.30'da da Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile bir araya gelecek. DEM Partililer daha önce de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. - ANKARA