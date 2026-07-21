DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile Görüştü - Son Dakika
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DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile Görüştü

21.07.2026 13:05
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DEM Parti heyeti, Öcalan ile barış sürecine dair kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti İmralı heyeti Öcalan görüşmesinden sonra açıklama yaptı.

DEM Parti İmralı heyeti İmralı adasına giderek Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Heyet Öcalan ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, toplantıda bölgedeki siyasal gelişmelerin, demokratik toplum inşasının, barış sürecinde gelinen aşama ve yasal çerçevenin nasıl şekillenmesi gerektiği konularını detaylı şekilde konuştuklarını belirtti.

Açıklamada, Öcalan'ın değerlendirmesine de yer verildi:

"27 Şubat çağrısının ruhuna bağlı kalarak adım atma ve sorunu kardeşlik hukuku içinde çözmeye dönük kararlılığımız sürüyor. Anadolu'da tarihi bir hakikat olan ve tüm kritik aşamalarda birbirinden ayrılmayan Kürt-Türk tarihi ittifakını ve birlikteliğini hukuki zemine dönüştürmenin arifesindeyiz. 'Kürt'ten Türk'ü ayırsan Kürt kalmaz, Türk'ten Kürt'ü ayırsan Türk kalmaz' hakikati, ortak yaşam ve eşitlik hukukunun geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği yasal bir zeminin oluşturulmasının vakti gelmiştir. Sabırla bu yolu açmanın tarihi bir fırsat olduğunun bilincinde olarak, basit, dar ve geleceğe hizmet etmeyen yaklaşımları terk ederek hep birlikte ortak yaşamı örelim. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporda da belirtilen çerçevede hukuki ve yasal sürecin başlaması, çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır. Kürt-Türk ittifakı, Anadolu'nun ortak geleceğinin temel taşıdır. Atılacak her adımda bu toprakların kültürünü esas almalıyız. Yasal düzenlemelerle bu ittifakı kalıcı hukuki güvenceye kavuşturmak ve demokratik bir cumhuriyette eşit ve özgürce birlikte yaşamak mümkündür. Negatif hukukun pozitif hukuka dönüşmesi gereklidir. Ortak yaşamı örmek, eşitlik ve adalet içinde yepyeni bir sayfa açmak için tarih bizlere bir fırsat sunmaktadır. Bu fırsatı hep birlikte değerlendireceğimize inancım tamdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile Görüştü - Son Dakika

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