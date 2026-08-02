DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile Görüştü
DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi ve dönüş yaptı.
DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü.
DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Öcalan ile gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü.
İmralı heyeti, görüşmeye ilişkin yarın açıklama yapacak.
Kaynak: İHA
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