DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile İkinci Görüşme Başvurusu

Politika

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile ikinci kez görüşmek için yazılı başvuruda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyetinin Öcalan ile siyasi partilere ziyaretleriyle devam eden süreç kapsamında, DEM Parti İmralı heyetini oluşturan Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder tarafından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ikinci defa görüşmek üzere başvuru yapıldı. Başvurunun onaylanması halinde 2 ismin ziyareti gerçekleştireceği öğrenildi. - ANKARA