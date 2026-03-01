DEM Parti: İran Halklarının Özgürlüğü Kırmızı Çizgimiz

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulunca (MYK) İran'a yönelik İsrail ve ABD saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, "İran halklarının özgürlüğü ve barış kırmızı çizgimizdir" ifadelerine yer verildi.

DEM Parti MYK tarafından İran'a yönelik İsrail ve ABD saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, İran'daki mevcut rejimin, demokrasiyle değişmesinin mümkün olduğu belirtilerek, saldırıların muhtemel bölgesel etkilerine karşı tüm taraflara uyarıda bulunuldu.

DEM Parti olarak İran'da da 3'üncü yolun mümkün olduğu savunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran halklarının özgürlüğü ve barış kırmızı çizgimizdir. Dünden bu yana İran'da yönetim ve komuta kademeleri başta olmak üzere stratejik merkezlerin İsrail ve ABD güçleri tarafından hedef alındığını yakından takip ediyor ve bu saldırıların sonuçlarının olası bölgesel etkileri konusunda tüm tarafları uyarıyoruz. Küresel ve bölgesel güçlerin, İran'da demokrasi ve özgürlüklerden ziyade tarihteki diğer örneklerde olduğu gibi kendileri için tehdit olmaktan çıkacak yeni bir düzen kurma arayışında oldukları açıktır. Devam eden hava saldırıların, İran'daki Kürtlerin, Belucilerin, Hıristiyan, Azeri ve Fars toplulukların yeni bir özgür yaşam beklentilerine denk düşecek bir konjonktüre hizmet etmeyeceğini ortaya koyan örneklere tanığız. DEM Parti olarak İran'da da 3'üncü yolun mümkün ve en ahlaki yaklaşım olduğunu savunuyoruz. İran'daki tüm toplulukların kendi tarihsel tecrübelerinden ve birlikte yaşam deneyimlerinden faydalanarak, kendilerini yönetecek bir model inşa edebileceklerine inanıyor ve İran halklarının toplumsal barışa ve demokrasiye yönelik girişimlerinin arkasında duruyoruz." - ANKARA