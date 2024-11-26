Deva Parti\'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?

Politika

Terör bağlantıları nedeniyle görevinden uzaklaştırılan DEM Partili Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, katıldığı televizyon programında aile kavramıyla ilgili kullandığı skandal sözlerle gündeme geldi.

Açıklamalarıyla aile kurumunu hedef alan Gülistan Sönük, Batman'da belediyeyi ilk devraldıklarında aileyi öven broşürler gördüklerinde şok geçirdiğini belirterek, "Belediyeyi ilk devraldığımızda Kadın Politikaları Müdürlüğü'nde kadınların orada gidip görüş alabileceği alanlar bile yoktu. Kadın Politikaları Müdürlüğü o şekilde dizayn edilmiş ve evliliği öven evlilikle ilgili broşürler basmışlardı. Biz belediyeye ilk gittiğimizde, Kadın Politikaları Müdürlüğü binasında böyle kocaman aileyi kutsayan 'Aile en kutsal değerdir' gibi sürekli aileyi öven, kadını ikinci planda gören, aileyi yaşamın merkezine koyan sözler vardı. Biz bunları gördüğümüzde bir şok hali geçirmiştik. Burası sonuçta Kadın Politikaları Müdürlüğü" ifadelerini kullandı.

"BİZ DE KENDİSİNİ İZLEYİN ŞOK HALİ GEÇİRDİK"

Görevden uzaklaştırılan Gülistan Sönük'ün skandal açıklamalarına bir tepki de Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'den geldi. Kadın ve aile kavramına ilişkin skandal ifadelerin geçtiği yayını sosyal medya hesabından paylaşan Ekmen, şu ifadeleri kullandı:

"Gülistan hanım ve arkadaşları 'Evliliği öven… Aileyi öven… Aileyi merkeze koyan… Aileyi kutsayan…' metinleri görünce, bunların 'Kadını ikinci planda gören' yaklaşımlar olduğunu düşünüp şok hali geçirmişler. Biz de kendisini izleyince 'Şok hali geçirdik.' Toplumun değerlendiren bu kadar kopuk, 'kadını' ailenin tam karşısına konumlandıran bir yaklaşım tam olarak hangi siyasi anlayışa tekabül ediyor anlayamadım doğrusu."

BATMAN BELEDİYESİ'NDEN TEPKİ: TOKSİK FİKİRLERİNİZİN TOPLUMDA KARŞILIĞI YOK

Batman Belediyesi de Gülistan Sönük'ün "aile" ile ilgili sözlerine ilişkin açıklama yapmış, "Aile kurumu, Anadolu'muzun mayası ve medeniyetimizin sarsılmaz harcıdır ancak sizin aileye yönelik çarpık bakış açınıza ve düşmanlığınıza şaşırmadık" sözleriyle tepki göstermişti.

Belediyeden yapılan açıklamada;

"Aile kurumu, Anadolu'muzun mayası ve medeniyetimizin sarsılmaz harcıdır ancak sizin aileye yönelik çarpık bakış açınıza ve düşmanlığınıza şaşırmadık. Daha önce, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze erkek müdürün atandığını iddia edecek kadar gerçekle bağınızı kopardığınızı görmüştük. Bugün de Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzce aileyi yaşamın merkezine koyan çalışmaları görünce 'şok' olduğunuzu dile getiriyorsunuz. Her fırsatta, zihninizdeki nefret ve ön yargıları açıkça ortaya koyuyorsunuz. Kadınları, aileyi ve evlilik kurumunun kutsallığını yok sayan toksik fikirlerinizin toplumda bir karşılık bulmadığını bilmenizi isteriz. Siz şok olmaya devam ederken, biz ailelerimizin dirliği ve esenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Siz konuşadurun, kadınlarımız üretimde, istihdamda ve toplumda daha güçlü bir şekilde varlık göstermeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.