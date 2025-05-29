DEM Parti'li Çiftyürek, "Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendirdi

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik Meclis'te komisyon kurulmasına ilişkin "Meclis, bu meseleyi enine boyuna tartışmalı ve burada bir yol haritası belirlemelidir." dedi.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'de yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili komisyon kurulduğunu anımsatarak, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına yönelik de Meclis'te bir komisyon kurulmasının önemli olduğunu dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına yönelik Meclis'te kurulması planlanan komisyonla ilgili açıklamasını anımsatan Çiftyürek, "Meclis, bu meseleyi enine boyuna tartışmalı ve burada bir yol haritası belirlemelidir. Dolayısıyla Meclis'e gelecek olmasını son derece önemsiyoruz ama adı konulmalı. Olgu, süreç adıyla birlikte tartışılmalıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili AK Parti'de 10 hukukçudan oluşan bir ekibin kurulduğunu hatırlatan Çiftyürek, "Temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesini esas alan bir anayasa olmalı." ifadesini kullandı.

DEM Parti'li Çiftyürek, "Anayasanın içerik kazanması, Kürt meselesinin Meclis'te tartışılması belki de önümüzdeki yüzyıla ilişkin hem Türkiye'nin hem de Kürt ve Türk halkının Orta Doğu'da birlikte yürüyüşünün önünü açacaktır." sözlerini sarf etti.