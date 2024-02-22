DEM Parti, 6 büyükşehirde belediye başkan adaylarını açıkladı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti, 6 büyükşehirde belediye başkan adaylarını açıkladı

DEM Parti, 6 büyükşehirde belediye başkan adaylarını açıkladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayının Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Perihan Pakize Sinemillioğlu olduğunu bildirdi. Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti'nin 6 büyükşehir belediye başkan adayını tanıttı.

22.02.2024 18:29  Güncelleme: 18:31
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayının Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Perihan Pakize Sinemillioğlu olduğunu bildirdi.

Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti'nin 6 büyükşehir belediye başkan adayını tanıttı.

Buna göre DEM Parti'nin 6 büyükşehirde belediye başkan adayları şunlar:

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz

Aydın Büyükşehir Belediyesi Suzan Koç ve Raif Kanat

Hatay Büyükşehir Belediyesi Perihan Pakize Sinemillioğlu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkan Aslan ve Akın Birdal

Muğla Büyükşehir Belediyesi Candan Süsoy ve Yusuf Uludağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Müselma Keskintürk ve Sadi Özdemir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti, 6 büyükşehirde belediye başkan adaylarını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Parti, 6 büyükşehirde belediye başkan adaylarını açıkladı - Son Dakika
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