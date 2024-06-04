DEM Parti Milletvekilleri TBMM Kürsüsünü İşgal Etti - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Milletvekilleri TBMM Kürsüsünü İşgal Etti

TBMM Genel Kurulunda, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri kürsüyü işgal etti. DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Hakkari Belediyesine kayyum atanmasını eleştirdi ve diğer DEM Partili milletvekilleri de kürsüye geldi. Milletvekilleri 'Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz' yazılı dövizler taşıdı. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca milletvekillerini uyardı ve oturuma ara verdi.

04.06.2024 18:54
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TBMM Genel Kurulunda, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri kürsüyü işgal etti.

TBMM Genel Kurulunda, DEM Parti grup önerisi görüşmeleri sırasında milletvekilleri kürsüyü işgal etti. DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Hakkari Belediyesine kayyum atanmasını eleştirdi ve konuşmasının sonuna doğru diğer DEM Partili milletvekilleri de kürsüye geldi. Milletvekilleri ellerinde 'Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz' yazılı dövizler taşıdı. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca milletvekillerini uyardı ardından oturuma 10 dakika ara verdi. Aranın ardından milletvekilleri kürsüden 'Kayyuma hayır', 'Kayyum gidecek, halk kalacak' şeklinde slogan attı. Bunun üzerine Karaca ikinci defa oturuma ara verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: DEM Parti Milletvekilleri TBMM Kürsüsünü İşgal Etti - Son Dakika
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