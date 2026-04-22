DEM Parti Milletvekillerinden Eleştiriler
DEM Parti Milletvekillerinden Eleştiriler

22.04.2026 18:24
Gergerlioğlu ve Ayan, Meclis'te darbe raporu ve deprem sonrası sorunlara dair değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Dilan Kunt Ayan, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kocaeli milletvekili Gergerlioğlu, Meclis'te 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yıllar önce kurulan komisyonun raporuna ilişkin TBMM Başkanlığı'na sorduğu sorulara yanıt alamadığını ifade etti.

Darbenin üzerinden 10 yıl geçtiğini anımsatan Gergerlioğlu, Meclis'in bu konu üzerinde aylarca çalıştığını ancak komisyonun hazırladığı raporun ortalıklarda olmadığını savundu.

Şanlıurfa Milletvekili Ayan, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçtiğini anımsatarak, geçen sürede mağduriyetlerin giderilmediğini savundu.

Ayan, Samandağ-Antakya Yolu'nun bölgenin en sık kullanılan yolu olduğunu belirterek, "Peki ne oldu burada? Üç yıl geçti. Kopan, çöken, yıkılan bu yerlere dair hiçbir işlem yapılmadığını görebiliyoruz. Üstelik her yağmurda, fırtınada yeni çukurlar açılıyor. 'Çatlaklarla daha da bozulan bu yolu yapmak için neyi bekliyorsunuz?' diye soruyoruz size." dedi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Ayan, "Çocuklar ve eğitimciler için gerekli bütün tedbirlerin alınması konusunda mücadelemizi bulunduğumuz her yerde sürdüreceğiz. Bu saldırılar birkaç günde unutulacak saldırılar değil. Bu saldırılara karşı alınan önlemlerin de okulların önüne polisleri, jandarmayı, bekçileri, koruyucuları dikerek çözülemeyeceğini ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
