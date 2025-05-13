DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek

DEM Parti MYK\'sı süreci ele aldı: İmralı\'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından süreci ele almak ve yeni yol haritasını belirlemek üzere toplantı gerçekleştirdi. DEM Partililer süreçte görev alanların ve İmralı'ya gidenlerin yasal güvence altına alınması gerektiğini vurgularken toplantıdan çıkan sonuçlara göre siyasi partilere yeniden ziyaretlerin yapılması planlanıyor.

13.05.2025 08:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü PKK'nın kendini feshettiği ve silah bıraktığını açıklamasının ardından toplanan DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda mevcut sürece ilişkin yasal düzenlemeler ile 2013'te başlayan sürecin ardından yaşananlar dikkate alınarak süreçte görev alanların ve İmralı'ya gidenlerin yasal güvence altına alınması gerektiği ele alındı. Toplantıda yeniden siyasi partilere ziyaretlerde bulunularak önerilerinin alınması ve yasal düzenlemelere destek aranması gerektiği üzerinde duruldu.

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs'ta düzenlediği 12'nci kongresinin sonuç bildirgesiyle örgüt kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etti. Bu kararın kamuoyuna duyurulmasının ardından Genel Merkez binasında toplanan DEM Parti MYK'sı süreci ele almak ve yeni yol haritasını belirlemek üzere toplandı.

DEM Parti, TBMM Başkanı'nın inisiyatifinde özel bir yasal düzenlemeyle süreci koruyan ve tüm siyasi partilerin katılımını sağlayan bir çerçevenin yasalaştırılması, sürecin hukuki zemine ve statüye kavuşmasını öneriyor.

"İKTİDAR MEVZUATA UYGUN DAVRANSIN"

DEM Parti kaynakları, yasal zeminin sağlanmasından önce iktidarın mevzuata uygun davranarak, AİHM ile AYM kararlarına uymak, Cezaevi Gözlem ve İdare Kurullarınca keyfi biçimde tutulan hükümlüleri serbest bırakmak, Gezi hükümlüsü Can Atalay'ı serbest bırakarak milletvekili unvanına kavuşturmak, belediyelere yönelik kayyum uygulamasına son vermek, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu serbest bırakmak gibi adımlar atabileceğine işaret ediyor. Kaynaklar, bunları bir şart olarak öne sürmediklerinin altını çiziyor.

"İMRALI'YI ZİYARET EDENLERE YASAL GÜVENCE"

2013'te başlayan ancak başarıya ulaşmayan sürecin ardından yaşananlara işaret eden DEM Parti kaynakları, süreçte görev alanların ve İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret edenlere yönelik yasal güvence getirilmesi gerektiğine dikkati çekiyor. DEM Parti, bunun için yargı paketlerinin bu süreçte hızla gelebileceğini, bu paketlerin birden fazla olabileceğine işaret ederken, ilk etapta hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili bir düzenlemenin, infaz düzenlemesinin, Gözlem İdare Kurulları'ndaki uygulamalara son verecek bir düzenlemenin ve terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlerin cezalandırılmasını öngören Anayasa Mahkemesi tarafından da iki kez iptal edilen Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinin değiştirilmesini talep ediyor. Parti kaynakları, TBMM'ye gelmesi beklenen ilk yargı paketinin Kurban Bayramı'ndan sonraya kalacağını düşünüyor.

SİYASİ PARTİLERE ZİYARETLER YAPILACAK

Öte yandan İmralı ziyaretlerinin ardından yapıldığı gibi siyasi partilere yeniden ziyaretlerin yapılması planlanıyor. Bu ziyaretlerde yalnızca sürece dair bir bilgilendirme yapılmayacağı, "Bundan sonra ne yapılabilir" sorusuna yanıt aranacağı da belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde DEM Parti sadece siyasi partilerle görüşmelere değil, Meclis içi ve dışı çalışmalara da yoğunluk verecek. Ayrıca yasal düzenlemelere destek turu da yapılması planlanıyor.

"AF BEKLENTİSİ YARATILDI"

İktidarın 2022 yılından beri af beklentisi yarattığını bu yüzden cezaevlerinde beklentilerin oluştuğunu belirten DEM Parti kaynakları,hem muhalefetin hem iktidarın ortaklaşarak hızlı bir yargı paketiyle cezaevinde bulunanların beklentilerini bir an önce karşılaması gerektiğini savunuyor.

Kaynak: ANKA

Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, DEM Parti, Politika, Güvenlik, İmralı, Terör, Hukuk, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaris’te bir bankanın güvenlik görevlisi silahla vurulmuş halde bulundu Marmaris'te bir bankanın güvenlik görevlisi silahla vurulmuş halde bulundu
PKK’nın fesih kararı sonrası Beştepe’den ilk açıklama: Kapsamlı reformlar yapılacak PKK'nın fesih kararı sonrası Beştepe'den ilk açıklama: Kapsamlı reformlar yapılacak
72 kilo veren Esin Gündoğdu son halini paylaştı 72 kilo veren Esin Gündoğdu son halini paylaştı
Fenerbahçe’nin büyük pişmanlığı Dakikada 3 milyon liradan fazla kazanıyor Fenerbahçe'nin büyük pişmanlığı! Dakikada 3 milyon liradan fazla kazanıyor
Asansör montajında 6’ıncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti Asansör montajında 6'ıncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti
Her şey bir tokalaşmayla başladı İşte adım adım ’Terörsüz Türkiye’ süreci Her şey bir tokalaşmayla başladı! İşte adım adım 'Terörsüz Türkiye' süreci
Kupa finalinin hakemi Cihan Aydın Kupa finalinin hakemi Cihan Aydın
Sürecin içindeki bürokrat konuştu İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor Doğum gününde yürek yakan sözler Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor! Doğum gününde yürek yakan sözler
PKK’nın kendini feshetmesi Diyarbakır’da halaylarla kutlanıyor PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor
Gecenin karanlığında kahreden görüntü Gecenin karanlığında kahreden görüntü

08:11
PKK’nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada İki kentte komisyon kurulacak
PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak
07:35
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek
07:31
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
07:09
Balık Ayhan hayatını kaybetti
Balık Ayhan hayatını kaybetti
13:31
Mühimmat imhası sırasında patlama 13 kişi feci şekilde can verdi
Mühimmat imhası sırasında patlama! 13 kişi feci şekilde can verdi
13:16
Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones ayrılığın eşinde
Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones ayrılığın eşinde
13:15
Eski Papa Francis’in Türkiye vasiyeti Papa 14. Leo o ilçeyi ziyaret edecek
Eski Papa Francis'in Türkiye vasiyeti! Papa 14. Leo o ilçeyi ziyaret edecek
13:03
AK Partili Cevizoğlu’ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak
12:58
Federasyon derbideki VAR konuşmalarını yayınladı: Herkes o ismi arıyor
Federasyon derbideki VAR konuşmalarını yayınladı: Herkes o ismi arıyor
12:47
Adalet Bakanı Tunç’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Adalet Bakanı Tunç'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
12:44
Davutoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
12:31
Amasya’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Amasya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 08:36:23. #7.12#
SON DAKİKA: DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.