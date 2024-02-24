DEM Parti Programında Yasa Dışı Slogan Atan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Programında Yasa Dışı Slogan Atan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

DEM Parti Programında Yasa Dışı Slogan Atan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak'taki programında yasa dışı slogan atan 6 şüpheli gözaltına alındı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen 'Halk Buluşmaları' programında partililere hitap etti. Programın ardından, V.A, Z.İ, H.İ, F.İ, A.H. ve M.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

24.02.2024 18:21  Güncelleme: 18:35
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) Şırnak'taki programında yasa dışı slogan atan 6 şüpheli gözaltına alındı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen "Halk Buluşmaları" programında partisinin il başkanlığı önündeki seçim otobüsünde partililere hitap etti.

Yerel seçimlerde başarılı olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Bakırhan, "Eminim ki Şırnak, 31 Mart seçimlerinde sandıklarda en iyi cevabı verecektir. 2019 kalbimizde bir yaradır. Bu yaranın merhemi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerdir. Bu yaraya merhem olacağınıza inanıyorum." dedi.

Programın ardından, yasa dışı slogan atan V.A, Z.İ, H.İ, F.İ, A.H. ve M.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: DEM Parti Programında Yasa Dışı Slogan Atan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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