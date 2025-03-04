DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor

Geniş Video İzle

DEM Parti'nin İmralı heyeti, önümüzdeki hafta siyasi parti turlarına başlayarak görüşmeler gerçekleştireceklerini açıkladı.

04.03.2025 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti'nin İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmelerin ardından geçtiğimiz hafta beklenen oldu. Abdullah Öcalan, PKK terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı. Tarihe geçen çağrıdan sonra PKK'dan da ateşkes kararı geldi.

DEM PARTİ, HAFTAYA SİYASİ PARTİLERİ ZİYARET EDECEK

Bundan sonra ne olacağı merak edilirken, DEM Parti kritik bir açıklama yaptı. DEM Parti'den yapılan açıklamada "Siyasi parti turlarına haftaya başlayacağız. Cumhur İttifakı bileşenleri de içinde olacak." denildi.

"SDG de içinde olacak mı?" sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt geldi. "Metinde olmayan bir şeyi söyleme yetkimiz yok" denildi.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI İLE BAŞLADI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Dem Parti, 28 Aralık 2024'te İmralı Cezaevi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Parti, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini ve TBMM'nin, sorunun demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi için en uygun zemin olduğunu ifade etmişti.

Bu görüşmenin ardından, 3 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temaslar, MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin lider ve temsilcileriyle sürdürülmüştü. Söz konusu görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Heyet, görüşmelerin umut verici olduğunu ifade etmişti. İmralı Heyeti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ikinci görüşmesi ise 22 Ocak'ta gerçekleşmişti.

DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor

Abdullah Öcalan, İmralı Heyeti, DEM Parti, Politika, Güncel, İmralı, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Duru:
    Bu vebala ortak olanlar Şehitlerimize nasıl hesap verecek yazıklar olsun 20 26 Yanıtla
  • Murat gelmez:
    AKP ne diyordu CHP'ye oy vermeyin şehitlerin kemikleri sızlar diyordu şimdi siz koşa koşa AKP'ye ve MHP oylarımızı vermeye devam edin bakalım sizin şehitler belki yerinden kalkar oynar 16 10 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Hadi bol vaktinizle olur olmaz işlerle uğraşmaya başlayın. Eğlencenizi buldunuz 9 13 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Ekonomıye bakan yok işlerı zıyaret çay kahve sızde suç yok sıze oy verende 13 8 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    ne turu ana yasa değişikliği için ekepeye destek turumu ? 11 6 Yanıtla
  • mert çelik:
    apoyuda mılletvekılı yaparlarsa gorun işi 8 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:59:42. #7.13#
SON DAKİKA: DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.