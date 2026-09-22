DEM Parti, Terörsüz Türkiye sürecinde silahsızlanma gelişmesi bekliyor - Son Dakika
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DEM Parti, Terörsüz Türkiye sürecinde silahsızlanma gelişmesi bekliyor

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DEM Parti, Terörsüz Türkiye sürecinde silahsızlanma gelişmesi bekliyor
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, kongre sonrası ilk MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Doğan, Terörsüz Türkiye sürecinde silahsızlanma saha çalışmalarının karşılıklı yürütüldüğünü ve önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler beklendiğini söyledi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

Doğan, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) gündemine ilişkin partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda yaralananlara Allah'tan şifa, ailelerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

DEM Parti'nin 6 Eylül'deki 5. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından ilk MYK toplantısını gerçekleştirdiklerini bildiren Doğan, "Yeni döneme sadece itiraz ve muhalefet eden değil, ülkeyi yönetmeye, demokratik değişim ve dönüşümü başarmaya kararlı bir kurucu siyasi özne olma iddiasıyla hazırlanıyoruz." dedi.

Ayşegül Doğan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Önümüzdeki günlerde silahsızlanmaya dair önemli gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Çünkü silahsızlanmaya ilişkin saha çalışmaları karşılıklı bir şekilde yürütülüyor. Bunun için kurulu mekanizmalar çalışıyor. Kamuoyuyla paylaşılabilecek somut gelişmeler olduğunda silahsızlanmaya ilişkin, bunlar kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.

Soru üzerine Doğan, "Türkiye'nin bir anayasaya ihtiyacı var. Bu zaten bizim mücadelemizin varlık nedenlerinden biri. Türkiye'nin demokratik bir anayasaya ihtiyacı var. Türkiye'nin demokratik bir topluma ihtiyacı var. Türkiye'de siyasal ve toplumsal düzenin yalnızca demokratikleştirilmesinden bahsetmiyoruz. Yeni bir düzenden bahsediyoruz. Demokratik bir düzenden bahsediyoruz. Bir inşa sürecinden bahsediyoruz. Bizim anayasa yaklaşımımız da böyle." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Merkez Yürütme KuruluAyşegül DoğanDEM PartiPolitikaTürkiyeTerörSon Dakika

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