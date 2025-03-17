DEM Parti ve AK Parti Görüşmesi Sona Erdi

TBMM'de MHP ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti'nin saat 14.00'teki AK Parti Grubu ziyareti sona erdi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

DEM Parti ile AK Parti görüşmesi sona erdi. Eş Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyet, AK Parti'yi ziyaret etti. DEM Parti heyetini AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin kapıda karşıladı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanı Güler, "Bir açıklama yapmayacağız. Misafirlerimizi ağırladık. Çok samimi dostane bir sohbet yaptık. Değerlendirmelerimizi ilettik. İlerleyen zamanlarda daha detaylı değerlendirmeler olacaktır" dedi.

AK Parti görüşmesi sonrası siyasi partilere ziyaret turu sona eren DEM Parti'nin ziyaretlere ilişkin gün içerisinde açıklama yapacağı belirtildi. - ANKARA