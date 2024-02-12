DEM Parti, yerel yönetimlerde demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü bakışını yaygınlaştırmak istiyor - Son Dakika
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Politika

DEM Parti, yerel yönetimlerde demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü bakışını yaygınlaştırmak istiyor

DEM Parti, yerel yönetimlerde demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü bakışını yaygınlaştırmak istiyor

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Türkiye'nin bütün şehirlerinde demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü yerel yönetim bakışını yaygınlaştırmak ve kentleri eşit temsil ve eş başkanlık sistemiyle buluşturmak istediklerini belirtti. Koçyiğit, işsizlik oranlarının yüksekliği ve ekonomideki istikrarsızlık nedeniyle yaşam maliyetinin arttığını vurgulayarak, DEM Parti'nin yerel seçimler için birçok kentte adayını açıkladığını ve kadınların desteğini istediklerini ifade etti.

12.02.2024 13:23  Güncelleme: 13:24
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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, " Türkiye'nin bütün şehirlerinde demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü yerel yönetim bakışımızı her yere yaygınlaştırmak ve kentleri eşit temsil ve eş başkanlık sistemiyle buluşturmak istiyoruz." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından işsizlik oranlarının açıklandığını hatırlatan Koçyiğit, "İşsizlik oranlarını kategori kategori olarak açıklıyorlar. 'Dar tanımlı işsizlik' ve 'geniş tanımlı işsizlik' diye yeni bir şey buldular. Ama hangi tanıma göre bakarsanız bakın bir gerçek var; o da bu ülkede ciddi bir işsizlik sorunu olduğu. Özellikle kadınlar, genç kadınlar ve gençler arasında çok ciddi bir işsizlik olduğunu hem verilerden biliyoruz hem de yaşamın içerisinde buna bizzat tanıklık ediyoruz." diye konuştu.

Koçyiğit, ekonomideki istikrarsızlık ve emek alanındaki belirsizliğin işsizliğin temel nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

İşsizlik oranlarına bağlı olarak yaşam maliyetinin arttığını savunan Koçyiğit, " İstanbul'daki bir ailenin yaşam maliyeti üç asgari ücret yani 53 bin lira. İstanbul'daki yaşam maliyetinin bir yılda yüzde 80 oranında arttığını görüyoruz. Artık yoksulluğu, açlığı, sefaleti geçtik, bambaşka bir yere doğru sürükleniyoruz. Zamlar da her gün gelmeye devam ediyor. Gün geçtikçe artan akaryakıt fiyatları da enflasyonu ve yaşam maliyetini arttırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti'nin yerel seçimler için birçok kentte adayını açıkladığını belirten Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Rant ve talan politikalarına karşı Türkiye'nin bütün şehirlerinde demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü yerel yönetim bakışımızı her yere yaygınlaştırmak ve kentleri eşit temsil ve eş başkanlık sistemiyle buluşturmak istiyoruz. Belediyeleri erkek egemen mekanlara dönüştüren, hizmetleri erkek egemen bir anlayışla yürüten yerel yönetim anlayışına karşı kadının temsil gücünün arttırıldığı, kadın bakış açısıyla gerçek anlamda hizmet ettiğimiz kentlere geçiş yapmak istiyoruz. Bunun için de özel olarak kadınların desteğini istiyoruz."

Kaynak: AA

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Gülüstan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti, yerel yönetimlerde demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü bakışını yaygınlaştırmak istiyor - Son Dakika


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