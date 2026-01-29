DEM Partili eşbaşkanlar gözaltına alındı - Son Dakika
DEM Partili eşbaşkanlar gözaltına alındı

29.01.2026 00:07
DEM Partili Malazgirt Belediyesi eşbaşkanları Ahmet Kenan Türker ve Gülistan Özel, gözaltına alındı. DEM Parti'den gözaltılara ilişkin yapılan açıklamada, "Demokratik tepkisini ortaya koyan belediye eşbakanlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

DEM Partili Muş Malazgirt Belediye eşbaşkanları Ahmet Kenan Türker ve Gülistan Özel, gözaltına alındı. Evlerine yapılan baskınla gözaltına alındıkları öğrenilen DEM Partili eşbaşkanların ilçe emniyetine götürüldükleri öğrenildi

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA VAR

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler tarafından yapılan yazılı açıklamada, Malazgirt Belediye Eşbaşkanları Gülistan Özel ve Ahmet Kenan Türker için serbest bırakılma çağrısı yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Rojava'da son günlerde yaşanan saldırılar, tüm halkımız açısından endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Bu saldırıların kadın bedeni üzerinden gerçekleşmesi, gerici ve karanlık zihniyetin açık göstergesi olmuştur. Bu süreçte, belediye binalarımıza kadının saç örgüsünü temsil eden figürlerin ve JIN JIYAN AZADİ sözlerinin yer aldığı pankartların asılması da tepkilerimizden biri olmuştur.

"SERBEST BIRAKILMALILAR"

Bizlerin demokratik tepkilerine karşın, kolluk ve yargı mekanizmalarının hukuk dışı tutumları bu süreçte bir kez daha açığa çıkmıştır. Malazgirt Belediye Eş Başkanlarımız Gülistan Özel ve Ahmet Kenan Türker'in, asılan pankartlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınması bizler açısından kabul edilemezdir.

Eğer bir suçlu aranacaksa, Rojava'da insanlığa karşı suç işleyen yapılara bakılmalıdır. Bu nedenle demokratik tepkisini ortaya koyan belediye eşbaşkanlarımız derhal serbest bırakılmalı ve hukuk dışı uygulamalara son verilmelidir."

Kaynak: ANKA

