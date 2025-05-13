DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez'in ''Fesih'' kavgası - Son Dakika
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Politika

DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez'in ''Fesih'' kavgası

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PKK'nın silah bırakma kararının ardından TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez arasında sert bir tartışma yaşandı. Koçyiğit, barışı savunmanın suç sayıldığını iddia ederek İYİ Parti'yi eleştirirken, Çömez ise teröristlerden talimat alanlara karşı durmaya devam edeceklerini söyledi.

13.05.2025 16:06
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Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararının yankıları sürerken TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez arasında sert bir tartışma yaşandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, "Barışı savunmayı suç olarak nitelendiren tek yer burası, tek grup da kendileri. Biz sonuna kadar, canımıza da mal olsa barışı savunacağız" ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLERDEN TALİMAT ALANLARIN KARŞISINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Koçyiğit'in açıklamalarına sert bir dille yanıt verdi. Çömez, "Terörün karşısında durmaya devam edeceğiz. Teröristlerle bir araya gelen, teröristlerden talimat alanların karşısında duracağız. Teröristlerin ve terör örgütlerinin arkasındaki emperyal uzantılara, onlara talimat verenlere de itiraz edeceğiz. Biz bu ülkede herkesin eşit ve birinci sınıf vatandaş olmasını, huzur içinde yaşamasını isterken siz Kandil'den besleniyorsunuz. Siz ağzınıza bir kere olsun terörü lanetleyecek bir tek kelime alamadınız" diyerek kürsüden DEM Parti'ye yüklendi.

İkili arasındaki tansiyon gittikçe yükselirken, Koçyiğit ve Çömez'in mikrofonları kapatıldı.

NE OLDU?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 9 Mayıs'ta Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu. 12 Mayıs'ta ise terör örgütü PKK kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı.

DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez\'in \'\'Fesih\'\' kavgası

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Son Dakika Politika DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez'in ''Fesih'' kavgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ghost Riley:
    aktroller bekliyoruz? yazsaniza 34 23 Yanıtla
  • n5685244:
    bütün terör destekçileri bu sürece destek veriyor ABD Avrupa neden acaba 25 10 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Türk halkının tiksindiği siyaset ve politşka üretemeyen iki insan, ali mahşr başarır ve turhan çömez... Sanki ipleri başkalarının elinde... 13 19 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Barışı savunmayı suç olarak nitelendiren tek yer orası değil gülistan Türk halkını görmezden gelip kulaklarınızı tikayamazsin 13 9 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    günaydın boş boş konuşmayla hiçbir şey olmadı. denendi görüldü. sonuç olarak hdp abc oldu gene geldi meclise oturdu. aldığı belediyeleri kullandı ülkenin kaynaklarını teröre aktardı. gençleri kandırdı kimini dağa çıkardı kimini şehirde eşkiya yaptı kim kaybetti. hepimiz. şimdi yeni yeni bide mason duyar olduk ki temeli kuruluşa gidiyor. artık gündemde terör çıktı bundan sonraki umuyorumki bulunduğu yerde yok edilecek. 6 4 Yanıtla
  • bedir arslan:
    çömez kimin kontenjanından miilet vekili oldunda hava atıyon 4 5 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Allah size kolaylık versin Sayın Gülüstan ablaçım :) 1 3 Yanıtla
  • munzurlu:
    Turan çömez tam bi provokatör. 1 2 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Hepimizin temennisi biran önce ülkemize huzur refah barışın kalıcı hale gelmesi inşallah olur ki buna karşı çıkacak fitneleri Allah belalarını versin 1 1 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Tarih demlenenleri unutmayacak... 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez'in ''Fesih'' kavgası - Son Dakika
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