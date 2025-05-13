DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez\'in \'\'Fesih\'\' kavgası

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararının yankıları sürerken TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez arasında sert bir tartışma yaşandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, "Barışı savunmayı suç olarak nitelendiren tek yer burası, tek grup da kendileri. Biz sonuna kadar, canımıza da mal olsa barışı savunacağız" ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLERDEN TALİMAT ALANLARIN KARŞISINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Koçyiğit'in açıklamalarına sert bir dille yanıt verdi. Çömez, "Terörün karşısında durmaya devam edeceğiz. Teröristlerle bir araya gelen, teröristlerden talimat alanların karşısında duracağız. Teröristlerin ve terör örgütlerinin arkasındaki emperyal uzantılara, onlara talimat verenlere de itiraz edeceğiz. Biz bu ülkede herkesin eşit ve birinci sınıf vatandaş olmasını, huzur içinde yaşamasını isterken siz Kandil'den besleniyorsunuz. Siz ağzınıza bir kere olsun terörü lanetleyecek bir tek kelime alamadınız" diyerek kürsüden DEM Parti'ye yüklendi.

İkili arasındaki tansiyon gittikçe yükselirken, Koçyiğit ve Çömez'in mikrofonları kapatıldı.

NE OLDU?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 9 Mayıs'ta Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu. 12 Mayıs'ta ise terör örgütü PKK kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı.