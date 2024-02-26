Sırrı Sakık\'tan Özgür Özel\'e: Evet size kaybettireceğiz

Politika

Halkların Demokratik Partisi (DEM Parti) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, CHP lideri Özgür Özel'in "Bize kazandırmak değil, kaybettirmek stratejileri var." sözlerine yanıt verdiği konuşmasında "Çok doğru söylüyor. Evet size kaybettireceğiz." ifadelerini kullandı.

"SİZ KİMSİNİZ YA?"

İzmir adaylarının tanıtım toplantısında konuşan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, CHP'ye kaybettireceklerini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine yanıt vererek doğruladı. Sakık, Özel'in doğru söylediğini belirterek "Evet size kaybettireceğiz. Size de AKP- MHP faşizmine de kaybettireceğiz. Allah aşkına siz kimsiniz ya? Siz efendi biz köle miyiz?" dedi. Sakık konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok doğru söylüyor. Evet size kaybettireceğiz. Size de AKP-MHP faşizmine de kaybettireceğiz. Allah aşkına siz kimsiniz ya? Siz efendi biz köle miyiz? 2019'da size destek sunduk. Bu belediyelerde bir cennet yarattık size. Siz döndünüz Kürtlere cehennem hayatı yaşattınız.

İMAMOĞLU'NA TOPAL OSMAN ELEŞTİRİSİ: BİZ DE ŞEYH SAİT'İN TORUNLARIYIZ

İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu seçilir seçilmez 'Topal Osman'ın torunuyum' dedi. Biz de Şeyh Sait, Seyit Rıza'nın torunlarıyız. Bunları unutuyorlar. Kürdün oyu ile seçileceksin sonra sırtını Kürtlere döneceksin. Biz bunlarla yol yürüyemeyiz.

ÜMİT ÖZDAĞ'LA PROTOLOLE TEPKİ: BÖYLE BİR PARTİYE NASIL DESTEK VERİRİZ?

Genel seçimlerde hesapsız kitapsız demokrasi ve barış için destek sunduk ancak onlar gidip Ümit Özdağ ile protokol imzaladılar. Böyle bir partiye nasıl destek veririz? CHP'ye sormak istiyorum. Kürt illerinde ne kadar oy alıyorsunuz ki buralarda aday çıkarıyorsunuz? Bunların hepsi tekçi ve ırkçıdır."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki basın toplantısında 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin hiçbir talebi olmaksızın AK Parti'ye kaybettirmek için çaba gösterdiğini ancak 31 Mart 2024 seçimlerinde ise durumun farklı olduğuna işaret ederek "Bu seçimde gücünü AK Parti'ye değil biraz da muhalefete göstermek talebinde. DEM Parti'nin izlediği stratejide kendi sözcüleri, milletvekillerinden okuduğumuz ve yalanlanmayan bir şekilde AK Parti ile 1 Nisan sonrasına yönelik, yani kayyum atama meselesi başta olmak üzere çeşitli görüşmeler yapılıyor. Bize kazandırmak değil, gerekirse kaybettirmek üzerine bir strateji var. Bu çok ortada." ifadelerini kullanmıştı.