DEM Partili Temelli demokrasiyle barışık cumhuriyete eşit yurttaşlık vurgusu yaptı - Son Dakika
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DEM Partili Temelli demokrasiyle barışık cumhuriyete eşit yurttaşlık vurgusu yaptı

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DEM Partili Temelli demokrasiyle barışık cumhuriyete eşit yurttaşlık vurgusu yaptı
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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de cumhuriyetin demokrasiyle barışık olması ve eşit yurttaşlık temelinde demokratik hukuk devletine kavuşulması için çağrı yaptı. Temelli, Kürt meselesinin demokratik çözümünün demokratikleşmenin önünü açacağını söyledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Dönüp baktığımızda cumhuriyet demokrasiden, özgürlüklerden kaçan bir rejimle ayakta tutulmaya çalışılıyor. Hayır, cumhuriyet demokrasiyle barışık olmalıdır. Toplumsal barışı ve barışı kalıcılaştırmanın yolu; eşit yurttaşlık temelinde demokratik bir hukuk devletine kavuşmaktır" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Temelli, cumhuriyetin yeni yüzyılında demokratikleşmesinin Kürt meselesinin çözümüyle birlikte mümkün hale geldiğini belirterek, "27 Şubat 2025 yılındaki açıklamayı esas alarak gecikmeksizin adımların atılması, toplumumuzun beklentisi ve hepimizin zaruretidir. Dolayısıyla Kürt meselesinin demokratik çözümü topyekun bir demokratikleşmenin, cumhuriyetin demokratikleşmesinin önünü açan en önemli adımdır. Bunun anlamına vakıf olmak ve kıymetini bilmek büyük önem taşımaktadır. Dönüp geriye baktığımızda bu demokratikleşme sorunlarının önüne çıkan mesele hep Kürt meselesi olurken, aslında diğer meselelerin çözülmesinin önünde de tıkayıcı bir rol oynamıştır. Aslında farlılıklarımızla neden bir arada yaşayamıyoruz, neden hala eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşamanın formülünü bulamamayı konuşuyoruz. Farklılıklarımız, farklı kimlik ve inançlarımız var ve o farklılıklarla bir arada yaşamanın formülünü cumhuriyet bir türlü var edemedi. Tekçi ve güvenlikçi bir anlayışıyla diğer bütün farklılıkları yok sayan bir süreci geride bıraktık. Artık öyle değil. Eşit yurttaşlık temelinde bir cumhuriyet inşa etmeliyiz. O yüzden de 'Demokratik toplum' diyoruz. Demokratik toplumun inşasıyla demokratik cumhuriyetin mümkün olmasını sağlayacağız. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, siyasi yasaklar ve kuvvetler ayrılığının olmayışından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu koşullarda cumhuriyeti inşa etmek mümkün değil" dedi.

'ÜLKEDE SEÇİM OLMASI DEMOKRASİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ'

Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmadığını kaydeden Temelli, "Dönüp baktığımızda cumhuriyet demokrasiden, özgürlüklerden kaçan bir rejimle ayakta tutulmaya çalışılıyor. Hayır, cumhuriyet demokrasiyle barışık olmalıdır. Toplumsal barışı ve barışı kalıcılaştırmanın yolu; eşit yurttaşlık temelinde demokratik bir hukuk devletine kavuşmaktır. Sadece seçimden seçime, 5 yılda bir sandığa gidilmesi o ülkeyi demokratik kılmaz. O ülkede seçimin olması demokrasinin de olduğu anlamına gelmez. Demokrasi; iki seçim arasında yaşananlarla, cezaevine bakılarak, insanların ifade etmesiyle, sendikal haklarla, kadınların siyasete katılımı, toplumun içinde var olmasıyla, yoksullukla ölçülür" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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