DEM Partililer Bahçeli ile Selamlaştı - Son Dakika
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DEM Partililer Bahçeli ile Selamlaştı

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DEM Parti Eş Genel Başkanları, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile muhalefet kulisinde selamlaştı.

DEM Partililer MHP Genel Başkanı Bahçeli ile selamlaştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatımoğulları ve Bakırhan muhalefet kulisine geldiler. Bu sırada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kuliste dinleniyordu. Hatımoğulları ve Bakırhan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile selamlaştı.

Daha sonra Bahçeli Genel Kurula girdi.

Kaynak: İHA

DEM Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Partililer Bahçeli ile Selamlaştı - Son Dakika

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