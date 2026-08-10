DEM Partililer Bahçeli ile Selamlaştı
DEM Parti Eş Genel Başkanları, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile muhalefet kulisinde selamlaştı.
DEM Partililer MHP Genel Başkanı Bahçeli ile selamlaştı.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatımoğulları ve Bakırhan muhalefet kulisine geldiler. Bu sırada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kuliste dinleniyordu. Hatımoğulları ve Bakırhan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile selamlaştı.
Daha sonra Bahçeli Genel Kurula girdi.
Kaynak: İHA
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