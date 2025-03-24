DEM Partililerin topa tuttuğu Mansur Yavaş'a ünlü isimden destek: Paçavraya paçavra denir - Son Dakika
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Politika

DEM Partililerin topa tuttuğu Mansur Yavaş'a ünlü isimden destek: Paçavraya paçavra denir

DEM Partililerin topa tuttuğu Mansur Yavaş\'a ünlü isimden destek: Paçavraya paçavra denir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Nevruz kutlamalarına dair sözleri DEM Parti cephesinden büyük tepki çekerken Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'dan destek paylaşımı geldi.

24.03.2025 10:41
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmayla adından söz ettirdi.

MANSUR YAVAŞ NE DEDİ?

Yavaş, Şırnak'taki Nevruz kutlamalarını kastederek, "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Yavaş'ın 'paçavra' çıkışı Özgür Özel'e de soruldu. Özel bu soruya, "Partinin bu konudaki mesajı genel başkanın ağzından duyduğunuz mesajdır" yanıtını verdi.

ÜNLÜ İSİMDEN DESTEK GELDİ

Yavaş'ın sözlerinin yankıları sürerken Yalı Çapkını'nın İfakat'ından destek paylaşımı geldi. Gülçin Santırcıoğlu sosyal medya hesabından "Paçavraya paçavra denir. Bebek katili hain meşrulaştırılamaz" tepkisinde bulundu.

İşte Gülçin Santırcıoğlu'nun o paylaşımı;

DEM Partililerin topa tuttuğu Mansur Yavaş'a ünlü isimden destek: Paçavraya paçavra denir

Gülçin Santırcıoğlu, Yalı Çapkını, Mansur Yavaş, DEM Parti, Politika, Sözler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Partililerin topa tuttuğu Mansur Yavaş'a ünlü isimden destek: Paçavraya paçavra denir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • osman şahin:
    YAPMA GÜLÇİN SENİN ROLÜN GÜZEL BU İŞLERE BEYNİN ERMEZ 105 175 Yanıtla
  • MEHMET EKİNCİ:
    Sen şimdi naneyi yemedin mi. O dizi paket 90 102 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    haa iste simdi sezon finali zamani dizi icin :) 70 81 Yanıtla
  • Volkan Aka:
    kendince reklam yaptın :) 59 74 Yanıtla
  • Alparslan:
    Mansur adamdır laf diyenin bilin ki babası belli değildir helal olsun şu kadın sanatçıya karnından konuşmamış 79 38 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Dışardan laf etmek kolay, bir partide olsaydın ertesi günü özür dilerim, diğerleri gibi :) He haklısınız paçavra, ama arkasında durabilecek misiniz? 51 45 Yanıtla
    BURAK HANZADE:
    niye ikiyolarmı sizin partide duranı bizde alkışlıyorlar bu tarafa gel dönmeye alıştınıuz zaten 0 0
  • Rengin Demir:
    Ilk önce ismini değiştirmeli danıtım Gülçin yani lürtçede gülüdikmek. 22 55 Yanıtla
  • Alparslan:
    yorumlara bakiyorum yok dizinbitti yok senin rol bitti işte akp nin gercek yuzunbudur parası gitmesin die her boku yaparlar dünyaya bakış açısı paradır en değerli şeyleri para 38 13 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    walla ayıp oluyo. onca oy verdiler size beraber iş tuttunuz. Karayılan kızmasın size sonra 18 9 Yanıtla
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SON DAKİKA: DEM Partililerin topa tuttuğu Mansur Yavaş'a ünlü isimden destek: Paçavraya paçavra denir - Son Dakika
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