DEM Partisi\'nden Dayanışma Vurgusu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Komisyonun adı, 'dayanışma, kardeşlik ve demokrasi' içinde bu kelimeler var. Dolayısıyla toplumsal dayanışmayı arttırmasını bekliyoruz. Bütünleştirici adımlara hazırlıklar yapmasını bekliyoruz" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin, "Komisyonun adı, 'dayanışma, kardeşlik ve demokrasi' içinde bu kelimeler var. Dolayısıyla toplumsal dayanışmayı arttırmasını bekliyoruz. Bütünleştirici adımlara hazırlıklar yapmasını bekliyoruz. Yine bu komisyonda kardeşlikten bahsediliyor. O halde eşit bir kardeşlik hukukunun nasıl oluşturulacağına ilişkin bu komisyon çalışmalar yapmakla mükelleftir. Demokrasiden bahsediliyor. Yine komisyonun adında var. Bu demokratik ortam nasıl sağlanacak? Bu komisyon, bu demokratik ortamın sağlanması için neler yapabilir? Buna engel olan nedir? Zihinsel bariyerler mi? Bugüne kadar alışılagelmiş kalıplar mı? Yoksa buna engel olan mesela mevzuatın uygulanmaması mı? Uygulayalım, ne gerekiyorsa yapalım. Niye uygulanmıyor? ya da farklı toplumsal kesimlerle diyalog mu kuruluyor şimdi? Kötü mü oluyor; hayır, iyi oluyor. Bunun kapsamını genişletelim" diye konuştu.

'KOMİSYONUN OLGUNLUK GÖSTERMESİNİ BEKLERDİK'

Komisyonda dün konuşma yapan Barış Anneleri'nden Nezahat Teke'ye, Türkçe konuşması yönünde uyarı yapıldığını aktaran Doğan, "Komisyonda bulunan DEM Parti üyeleri, çeviriyi gönüllü yapmayı öneriyorlar. Bu da kabul edilmiyor. Üyelerimizden biri, Meral Danış Beştaş diyor ki; 'Ben çeviri yaparım, tutanaklara Türkçe geçsin.' Ben de tutanaklardan okuyorum arkadaşlar, sizler de bu tutanaklara erişebilirsiniz. Kürtçe bilen diğer siyasi partilerdeki Kürt diğer milletvekilleri de keza aynı desteği sunmak için gönüllü olduklarını söylüyorlar. Şimdi niye Nezahat Teke'den alıntı yapıyorum? Eğer siyasi bir sorunun temel kaynağına yönelik olarak geliştirilecek olan çözüm siyasi olmazsa çözüm olmaz. Sorunun kaynağına dönük geliştirilecek olan çözümün de siyasi olması gerekir ve bunun hukuken desteklenmesi gerekir. Bu komisyonun, dün bir olgunluk göstermesini beklerdik. Nasıl bir olgunluk göstermesini beklerdik? Ana dilinde konuşmak isteyen Nezahat Teke'ye ana dilinde konuşabileceği olanakları sağlayabilirdi. Ana dilinde konuşamamak, Kürtçe konuşamamak, komisyonun gündemine dinlemelerle birlikte doğrudan gelmiş oldu" ifadelerini kullandı.