AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü

AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü
09.10.2025 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine "Biji Serok Apo" sloganı atılması tepki çekti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu tür davranışların "vatandaşta tepki oluşturacağını" belirterek eleştirdi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise sloganları "son derece demokratik bir hak" olarak savundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçtiğimiz Salı günü tepki çeken bir gelişme yaşandı. DEM Parti Grup Toplantısı'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan lehine "Biji Serok Apo" atıldı.

ÖMER ÇELİK: BU DAVRANIŞLARA GİRİLMEMELİ

Konuyla ilgili partisinin MYK toplantısı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yüksek siyasi akıl ve çözüm odaklı yaklaşım, sürece dönük entegre bir siyasi akıl üretmesini ve siyasi söylem üretmesini gerektirir. Hem çözümden yana olayım ama ortak söylem dışında kendi söylemimi sürecin ana rengi haline getireyim derseniz farklı tartışmalar çıkar. Vatandaşta tepki oluşturacak davranışlara girilmemeli. Ana fikrin üzerine gölgeler düşer ve ana fikir zedelenmiş olur" ifadelerini kullandı.

AYŞEGÜL DOĞAN: SON DERECE DEMOKRATİK BİR HAK

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği DEM Parti kanadından da dikkat çeken bir açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Öcalan lehine slogan atılmasını "Son derece demokratik bir hak" sözleriyle savunarak "Her siyasi partinin grubuna gelenler, taleplerini iletmek isteyenler slogan atabilir. Her siyasi partinin grubunda slogan atılıyor. Son derece demokratik bir hak. Spesifik ve gizli bir ajandamız yok bizim. Bu konuda Öcalan'ın liderlik yapabileceği yolların açılmasını istemek son derece demokratik bir hak. O gün grup toplantımıza katılanlar, o gün orada slogan atanlar bunu gizli bir şekilde yapmadılar. Açıkça yıllardır ağır bedellerle, can pahasına, hapis pahasına, sürgün pahasına, soruşturma, kovuşturma, gözaltı pahasına bunu yapıyorlar zaten" ifadelerine yer verdi.

"TEK BİR AJANDAMIZ VAR"

Sözlerinin devamında "Bu bir gerçeğin ifadesi" diyen Doğan, "Bundan rahatsız olmak ya da bunu işte başka türlü değerlendirmek olsa olsa süreci anlamamışların yapabileceği bir şey olur. Sürecin içinde olup iktidar partisi adına böyle konuşmak esasen bizim, 'Bir başka ajanda mı var' sorusunu sormamızı gerektirir. Bizim gizli bir ajandamız yok. Hiçbir şeyin önüne koyduğumuz bir ajandamız yok. Tek bir ajandamız var; diyalog ve müzakere, barış ve demokratik çözüm. Bu kadar açık bizim için" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Abdullah Öcalan, Ayşegül Doğan, Ömer Çelik, DEM Parti, Politika, AK Parti, Güncel, Terör, Yaşam, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti ve DEM, 'Öcalan' sloganı konusunda ters düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Taner Toraman:
    Akp, Mhp,dem kapatılsın 29 5 Yanıtla
  • serseri1988:
    bebek katili sloganı atmak ne zamandan beri demokratik hak olmuş . bunların topunu sallandirmak lazım 16 6 Yanıtla
  • mesut:
    Durun siz KARDEŞSİNİZ 8 1 Yanıtla
  • özkan çetin:
    yaaaaaa böyle derler işte daha durrrrrrrrrr bu günler iyi günlerimiz 6 2 Yanıtla
  • Samet:
    Yaa nasıl oluyormuş. Öyle zar zor konuşursanız iş buralara kadar gelmekle de kalmaz iki gün sonra tepemize çıkarlar. Boyunuzdan büyük işlere kalkışmayın altında kalırsınız. 3 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı’nın hedefi lig şampiyonluğu Acun Ilıcalı'nın hedefi lig şampiyonluğu
Temizlik için gitti, dehşeti yaşadı Biri pencereden, diğerleri kapıdan kaçtı Temizlik için gitti, dehşeti yaşadı! Biri pencereden, diğerleri kapıdan kaçtı
Serbest bırakılan İrem Derici’nin ilk işi nişanlanmak oldu Serbest bırakılan İrem Derici'nin ilk işi nişanlanmak oldu
Barcelona’dan tesisleri kullanmak isteyen İsrail takımına cevap Barcelona'dan tesisleri kullanmak isteyen İsrail takımına cevap
Ziyech’in transferi iptal Sebebine hiç şaşırmayacaksınız Ziyech'in transferi iptal! Sebebine hiç şaşırmayacaksınız
Silahlar çekildi, ortalık savaş alanına döndü Bilanço ağır Silahlar çekildi, ortalık savaş alanına döndü! Bilanço ağır

18:26
Neredeyse heykeli dikilecek Real Madrid’in 5 yıllık Arda Güler planı belli oldu
Neredeyse heykeli dikilecek! Real Madrid'in 5 yıllık Arda Güler planı belli oldu
17:24
Restoranda çantayla para ticareti CHP’li meclis üyesine soruşturma başlatıldı
Restoranda çantayla para ticareti! CHP'li meclis üyesine soruşturma başlatıldı
17:22
Tüm tahminler yerle bir İşte altını gölgede bırakan yatırım aracı
Tüm tahminler yerle bir! İşte altını gölgede bırakan yatırım aracı
17:20
Gazze’de ateşkesin ardından Trump İsrail’e gitme kararı aldı
Gazze'de ateşkesin ardından Trump İsrail'e gitme kararı aldı
16:55
Türkiye’ye ait bir SİHA, Gazze’deki ateşkes sonrası Akdeniz’de ay yıldız çizdi
Türkiye'ye ait bir SİHA, Gazze'deki ateşkes sonrası Akdeniz'de ay yıldız çizdi
16:42
Kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanı illeri tek tek saydı
Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2025 19:13:00. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.