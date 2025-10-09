AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçtiğimiz Salı günü tepki çeken bir gelişme yaşandı. DEM Parti Grup Toplantısı'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan lehine "Biji Serok Apo" atıldı.

ÖMER ÇELİK: BU DAVRANIŞLARA GİRİLMEMELİ

Konuyla ilgili partisinin MYK toplantısı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yüksek siyasi akıl ve çözüm odaklı yaklaşım, sürece dönük entegre bir siyasi akıl üretmesini ve siyasi söylem üretmesini gerektirir. Hem çözümden yana olayım ama ortak söylem dışında kendi söylemimi sürecin ana rengi haline getireyim derseniz farklı tartışmalar çıkar. Vatandaşta tepki oluşturacak davranışlara girilmemeli. Ana fikrin üzerine gölgeler düşer ve ana fikir zedelenmiş olur" ifadelerini kullandı.

AYŞEGÜL DOĞAN: SON DERECE DEMOKRATİK BİR HAK

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği DEM Parti kanadından da dikkat çeken bir açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Öcalan lehine slogan atılmasını "Son derece demokratik bir hak" sözleriyle savunarak "Her siyasi partinin grubuna gelenler, taleplerini iletmek isteyenler slogan atabilir. Her siyasi partinin grubunda slogan atılıyor. Son derece demokratik bir hak. Spesifik ve gizli bir ajandamız yok bizim. Bu konuda Öcalan'ın liderlik yapabileceği yolların açılmasını istemek son derece demokratik bir hak. O gün grup toplantımıza katılanlar, o gün orada slogan atanlar bunu gizli bir şekilde yapmadılar. Açıkça yıllardır ağır bedellerle, can pahasına, hapis pahasına, sürgün pahasına, soruşturma, kovuşturma, gözaltı pahasına bunu yapıyorlar zaten" ifadelerine yer verdi.

"TEK BİR AJANDAMIZ VAR"

Sözlerinin devamında "Bu bir gerçeğin ifadesi" diyen Doğan, "Bundan rahatsız olmak ya da bunu işte başka türlü değerlendirmek olsa olsa süreci anlamamışların yapabileceği bir şey olur. Sürecin içinde olup iktidar partisi adına böyle konuşmak esasen bizim, 'Bir başka ajanda mı var' sorusunu sormamızı gerektirir. Bizim gizli bir ajandamız yok. Hiçbir şeyin önüne koyduğumuz bir ajandamız yok. Tek bir ajandamız var; diyalog ve müzakere, barış ve demokratik çözüm. Bu kadar açık bizim için" şeklinde konuştu.