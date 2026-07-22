Demir: Yerel Yönetimlerde Sürekli Heyecan - Son Dakika
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Demir: Yerel Yönetimlerde Sürekli Heyecan

Demir: Yerel Yönetimlerde Sürekli Heyecan
22.07.2026 18:06
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Mustafa Demir, yerel yönetimlerin önemine dikkat çekerek, her zaman yeni bir heyecan gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "25 yıl değil, 100 yıl iktidarda kalsak, yerel yönetimlerde yeni başlamış gibi heyecan içerisinde olmamız lazım" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Demir, ziyaretinde yerel yönetimlerin önemini vurguladı. Mustafa Demir, yerel yönetimlerin vazgeçilmezleri olduğunu belirterek, "Biz 25 yıl değil, 100 yıl iktidarda kalsak, yerel yönetimlerde yeni başlamış gibi heyecan içerisinde olmamız lazım. Çünkü yerel yönetimler başka bir şey. Büyük köprüler yapan, altyapı, üst yapı, savunma sanayi yatırımı yapan devlet var. Ama milletin söküğünü o iş makineleri ile dikemezsin. İnsan hassasiyetine, muhabbetine büyük makinelerle dokunamazsınız. Gönülden dokunulacak yerler yerel yönetimler, belediyelerdir. Dolayısıyla belediyelerimiz bizim için kıymetli. Evet, il belediyesi bizde değil. Hiç önemli değil. Millet, AK Parti'nin belediye hizmet anlayışını gördükten sonra tekrar AK Parti hizmetini arzu edecektir. Şu an birlikte çalıştığımız belediye başkanı arkadaşlarımız bizim için kaldıraç gibidir. Bizim dayanağımız belediyedir. Biz şu an mevcut belediyelerimize dayanarak Kırıkkale Belediyesi'ni alacağız. Kırıkkaleli hemşerilerimiz, AK Parti'li mevcut belediyelerin yaptığı hizmetleri örnek alacak. Biz yerel yönetimler olarak bunun için büyük hassasiyetle çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mustafa Demir, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Demir: Yerel Yönetimlerde Sürekli Heyecan - Son Dakika

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