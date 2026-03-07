Başkan Kara'dan emekçi kadınlara ve sağlık çalışanlarına çiçek - Son Dakika
Başkan Kara'dan emekçi kadınlara ve sağlık çalışanlarına çiçek

Başkan Kara\'dan emekçi kadınlara ve sağlık çalışanlarına çiçek
07.03.2026 17:38  Güncelleme: 17:39
Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçe genelinde kadın esnafları, sağlık çalışanlarını ve hastanede tedavi gören kadınları ziyaret ederek çiçek takdim etti. Başkan Kara, kadınların toplumdaki önemine dikkat çekerek her kadının mutluluğunun, şehrin huzuru ve kalkınmasıyla doğru orantılı olduğunu vurguladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Belediye Başkanı Erkan Kara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla emekçi kadınları, sağlık çalışanlarını ve hastanede tedavi gören kadın hastaları ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Kara'ya ziyaretlerinde AK Parti Demirci Kadın Kolları Başkanı Fatma Tutan ve MHP Kadın Kolları Başkanı Eda Korkmaz eşlik etti.

Programına ilçe pazaryerinden başlayan Başkan Kara, tezgah başında çalışan kadın esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek günlerini kutladı. Pazaryerinde emek veren kadınlara tek tek çiçek veren Kara, kadınların toplumdaki emeği ve fedakarlığının önemine dikkat çekti. Pazar esnafı ise Başkan Kara'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Pazaryeri ziyaretinin ardından İlçe Devlet Hastanesi'ne geçen heyet, burada görev yapan kadın sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Özellikle Acil Servis'te görev yapan hemşirelere teşekkür eden Başkan Kara, daha sonra hastanede tedavi gören kadın hastaları odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada, "8 Mart vesilesiyle Cumhur İttifakı Kadın Kolları Başkanlarımızla birlikte sahadaydık. Pazaryerimizde alın teri döken emektar ablalarımızdan, hastanemizde şifa dağıtan hemşirelerimize kadar her bir hanım kardeşimizin yüzündeki tebessüme ortak olduk. Bir şehrin huzuru ve kalkınması, o şehirdeki kadınların mutluluğuyla doğru orantılıdır. Demirci Belediyesi olarak kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatın içinde daha güçlü yer alması için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kara'dan emekçi kadınlara ve sağlık çalışanlarına çiçek - Son Dakika

