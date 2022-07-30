Demirtaş: "Muhtarlarımızın yanındayız" - Son Dakika
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Demirtaş: "Muhtarlarımızın yanındayız"

30.07.2022 16:39
Demirtaş: "Muhtarlarımızın yanındayız"

İlkadım Çay Mahallesi'nde yeni muhtarlık hizmet binası açılışı düzenlendi.

İlkadım Çay Mahallesi'nde yeni muhtarlık hizmet binası açılışı düzenlendi. Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, muhtarların yürüttüğü görevin önemine değinerek her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Samsun İlkadım ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nin yeni muhtarlık binası düzenlenen törenle açıldı. Törene İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım Belediyesi Meclis Üyesi Adem Yıldırım, Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, ilçeye bağlı mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Çay Mahallesi Muhtarı Kadir Demirbaş, "Bu güzel günde mahallem adına çok mutluyum. Bu binayı bize kazandıran İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve temelinde bitimine yanımızda olan belediye meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Bu eser, hayat boyunca bizi gururlandıracak. Böyle güzel eserler kazandırdığı için mahalle sakinleri adına başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş, muhtarların yürüttüğü görevlerin belediyeler için önemine değinerek "Muhtarlar bizim mahallelerde elimiz ayağımız gözümüz kulağımızdır. Mahallelere hizmet gelmesi noktasında bürokraside önemli yerleri olan arkadaşlarımız. Bugün Çay mahallemizin ihtiyacı olan muhtarlık binasını hizmete açıyoruz. Bu alanda İlkadım ilçemizde hizmet veren mahalle muhtarlarını hep bir arada görmek, birlik ve beraberlik açısında ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Binamız için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Binamızın Çay Mahallesi'ne hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Törende konuşmaların ardından kesilen kurdele ile muhtarlık binası hizmete açıldı. Başkan Demirtaş, vatandaşlar ile uzun süre sohbet etti. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Necattin Demirtaş, İlkadım, Çay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Demirtaş: 'Muhtarlarımızın yanındayız' - Son Dakika

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