HÜDA PAR'dan Selahattin Demirtaş'ın çağrısına yanıt: Bazı şartlar gerçekleşirse belki o eli tutarız - Son Dakika
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HÜDA PAR'dan Selahattin Demirtaş'ın çağrısına yanıt: Bazı şartlar gerçekleşirse belki o eli tutarız

06.06.2023 23:58

HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu'na HDP'nin elini tutma çağrısı yaptı. Yapıcıoğlu ise Demirtaş'ın çağrısına sert ifadelerle yanıt verdi ve bazı şartların gerçekleşmesi halinde HDP'lilerin elini tutabileceklerini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde aktif siyaseti bıraktığını açıklayan, HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu'na yaptığı çağrı çok konuşuldu.

"TUTMANIZ GEREKEN EL, MECLİS'TE HDP'LİLERİN ELİDİR"

Yapıcıoğlu'na HDP'nin elini tutma çağrısı yapan Demirtaş, "HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Bey'i avukatlık yıllarımdan tanırım, kendisine şunu belirtmek isterim: Kürdün eli, Saray'ın bahçesinde bir Kürt siyasetçi için idam sloganları atılırken tuttuğunuz Mustafa Destici'nin elinden kıymetsiz değil. Bugün gidip tutmanız gereken el, Meclis'te HDP'lilerin elidir. Hiçbirimiz artık kirli oyunlara prim vermeden halkımızın çıkarlarına odaklanmalıyız. Umarım bu mesajlarım, tarihsel önemi itibarıyla karşılık bulur" dedi.

DEMİRTAŞ'IN ÇAĞRISINA YAPICIOĞLU'NDAN YANIT GELDİ

Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirtaş'ın çağrısına değinen Yapıcıoğlu çok sert ifadeler kullandı.

"DÜNYANIN HAKARETİ VAR"

Yapıcıoğlu, şunları söyledi: "Aslında Demirtaş'ın o çağrısına da dikkat ederseniz orayı okursanız belki sadece birileri bir-iki cümlesini aldı, ama dünyanın hakareti var orada. Her türlü hakaret var. Alışmışlar hakaret etmeye. Bir taraftan hakaret ederken öbür taraftan işte gidin falanların elini tutun diye. Bazı şartlar gerçekleşirse belki o eli tutarız. Bir; şiddetle aralarına mesafe koysunlar, ellerindeki Kürt kanını yıkasınlar. Dilleri ellerinden daha kirli, onu da bir temizlesinler.

"MEŞRU ZEMİNE GELSİNLER"

O dilleriyle söylemleriyle yüz binlerce insanı mağdur ettiler. Binlerce insanın kanına girdiler. Onu da bir temizlesinler. Meşru zemine gelsinler. Ve kendilerine ait bir iradelerinin olduğunu ortaya koysunlar. O da belki. Şu anda ne konuşacağız onlarla. Selahattin Demirtaş bir şey söylüyor. Kandilden ona ayar geliyor. Mersin'deki olayı kınadı. Ne oldu sonra 'ukala' oldu. 'Yapamıyorsun bari dua et. Ukalalık yapma otur yerine' ağır bazı ifadelerle haddi bildirildi. Şu anda yine bir açıklama yaptı. HDP'den ayrı bir cevap geldi."

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Son Dakika Politika HÜDA PAR'dan Selahattin Demirtaş'ın çağrısına yanıt: Bazı şartlar gerçekleşirse belki o eli tutarız - Son Dakika


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