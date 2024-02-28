Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Şalpazarı'nda aday tanıtım programına katıldı - Son Dakika
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Politika

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Şalpazarı'nda aday tanıtım programına katıldı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Şalpazarı\'nda aday tanıtım programına katıldı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Şalpazarı ilçesinde düzenlenen aday tanıtım programında, niyetlerinin hayır olduğunu ve milletin vicdanında olduklarını söyledi. Uysal, belediyeciliğin kaynak üretmek ve etkin kullanmak olduğunu vurgulayarak, diğer partilerin seçim bürolarını da ziyaret etti.

28.02.2024 17:37  Güncelleme: 17:39
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Niyet hayır, akıbet hayırdır diyerek çıktığımız bu yolda her daim milletin vicdan hizasında duran bir zihniyet, siyasi hareket olarak bugün elbette yine milletimizin vicdan hizasındayız." dedi.

Uysal, partisince Trabzon'un Şalpazarı ilçe merkezinde düzenlenen aday tanıtım programında, 31 Mart seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

"Dün de millet dedik, bugün de millet diyoruz." ifadesini kullanan Uysal, vatandaşlardan Şalpazarı Belediye Başkan adayı Metin Günay'a destek istedi.

Partisinin politikalarını anlatan Uysal, "Niyet hayır, akıbet hayırdır diyerek çıktığımız bu yolda her daim milletin vicdan hizasında duran bir zihniyet, siyasi hareket olarak bugün elbette yine milletimizin vicdan hizasındayız." diye konuştu.

Uysal, belediyeciliğin kaynak üretmek ve üretilen kaynağı etkin kullanmak olması gerektiğinin altını çizerek, "Hep beraber milletin huzurunda, millet adına bu vazifeye talibiz. 'Allah yolumuzu açık etsin' diyorum. Hep şuna inandık, 'Doğru yolda olanların görünmez orduları vardır' dedik." değerlendirmesinde bulundu.

Program, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Şalpazarı Belediye Başkan adayı Günay'ın konuşmasının ardından tamamlandı.

Öte yandan konuşmaların yapıldığı parti otobüsündeki hoparlörün arızalanması üzerine Uysal ve diğer konuşmacılar, Büyük Birlik Partisi'nin seçim aracından otobüse çekilen mikrofondan vatandaşlara seslendi.

İlçe merkezindeki esnaftan seçimlerde destek isteyen Uysal, diğer partilerin seçim bürolarını da ziyaret ederek başarı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Şalpazarı'nda aday tanıtım programına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Şalpazarı'nda aday tanıtım programına katıldı - Son Dakika
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