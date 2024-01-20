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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel seçimlerde belediye başkanının memleketin her meselesinin sahibi olacağını söyledi - Son Dakika
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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel seçimlerde belediye başkanının memleketin her meselesinin sahibi olacağını söyledi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde partisinin Seçim İletişim Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde belediye başkanının sadece yerel hizmetleri yürütmeyecek, aynı zamanda memleketin her meselesinin sahibi olacağını belirtti. Uysal, ehil insanlara, cesur insanlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel seçimlerde belediye başkanının memleketin her meselesinin sahibi olacağını söyledi
20.01.2024 - 19:56,
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Seçilen belediye başkanı sadece yerel hizmetleri yürütmeyecek. Bu memleketin her meselesinin sahibi olacak." dedi.

Uysal, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde partisinin Numuneevler Mahallesi'ndeki Seçim İletişim Merkezinin açılış törenine katıldı.

Buradaki konuşmasında Uysal, 31 Mart'taki seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Yerel seçimlerde Dörtyol Belediye Başkan adaylarının Yaşar Toksoy olduğunu açıklayan Uysal, şunları kaydetti:

"Önümüzde bir yerel seçim var. Bu yerel seçimde de tecrübesiyle, birikimiyle değerli başkanımız burada. Aradığınız şey belli. Bu memleket ehil insanların elinde olsun. Seçilen belediye başkanı sadece yerel hizmetleri yürütmeyecek. Bu memleketin her meselesinin sahibi olacak. Biraz çelebi insanlara, cengaverlere, cesur insanlara ihtiyacımız var. O açıdan şanslısınız."

Açılışın ardından Uysal, Çaylı Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, daha sonra konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel seçimlerde belediye başkanının memleketin her meselesinin sahibi olacağını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel seçimlerde belediye başkanının memleketin her meselesinin sahibi olacağını söyledi - Son Dakika
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