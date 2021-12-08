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Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: "Bütçe, iktidarın ufkunu gördüğümüz bir belgeye dönüşmüştür" - Son Dakika

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: "Bütçe, iktidarın ufkunu gördüğümüz bir belgeye dönüşmüştür"

08.12.2021 17:34
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: "Bütçe, iktidarın ufkunu gördüğümüz bir belgeye dönüşmüştür"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 2022 yılı bütçesinin her açıdan iktidarın siyasi, demokrasi ve ekonomi ufkunu gördükleri bir belgeye dönüştüğünü söyledi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 2022 yılı bütçesinin her açıdan iktidarın siyasi, demokrasi ve ekonomi ufkunu gördükleri bir belgeye dönüştüğünü söyledi.

Uysal, Meclis'te Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde, grubu olmayan siyasi parti temsilcilerine yer verilmediğini, bu nedenle bütçeye ilişkin görüşlerini basın toplantısıyla açıkladıklarını belirtti.

Sakıt hale gelmiş bir bütçeyi konuştuklarını savunan Uysal, döviz kurlarındaki artışa dikkati çekti ve Meclis'e sunulduğunda 212 milyar dolar olan bütçenin bugün 145 milyar dolara düştüğünü kaydetti.

TBMM'nin bütçe yapma hakkının gasbedildiğini öne süren Uysal, "Bu bütçe her açıdan iktidarın siyasi, demokrasi ve ekonomi ufkunu gördüğümüz bir belgeye dönüşmüştür. İktidarın bir vicdan muhasebesi yapması gerekir. Akıl almaz savunma mekanizmalarıyla bu bütçeyi savunuyorlar. Bir çaresizlik içinde Türkiye'nin önüne Çin modelini sunuyorlar. Ülkeyi yoksulluğa mahkum eden, ülkenin varlıklarını, şirketlerini adeta istilaya açan bir siyasi akıl ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

Uysal, iktidarın kafası karışık bir şekilde değişik dönemlerde farklı açıklamalar yaptığını şimdi ise hiçbir demokratik yönü olmayan ve militer bir model olan Çin modelini savunduğunu öne sürdü.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Bütçe, iktidarın ufkunu gördüğümüz bir belgeye dönüşmüştür
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Bütçe, iktidarın ufkunu gördüğümüz bir belgeye dönüşmüştür
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Bütçe, iktidarın ufkunu gördüğümüz bir belgeye dönüşmüştür

Demokrat Parti, Gültekin Uysal, Ekonomi, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: 'Bütçe, iktidarın ufkunu gördüğümüz bir belgeye dönüşmüştür' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: "Bütçe, iktidarın ufkunu gördüğümüz bir belgeye dönüşmüştür" - Son Dakika
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