DSP Genel Başkanı Aksakal, TDP Genel Başkanı Sarıgül ile bir araya geldi - Son Dakika
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DSP Genel Başkanı Aksakal, TDP Genel Başkanı Sarıgül ile bir araya geldi

23.08.2022 14:22
DSP Genel Başkanı Aksakal, TDP Genel Başkanı Sarıgül ile bir araya geldi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti.

TDP Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan görüşmenin ardından, Aksakal ve Sarıgül basın açıklaması yaptı.

Önder Aksakal, Mardin ve Gaziantep'te meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklamasının ardından kayıtların yapılmaya başladığını hatırlatan Aksakal, yeni yapılacak şehir hastanelerinin bünyesine dahil edilecek hastanelere ait binaların, öğrenci barınma sorunun çözülmesi için Kredi Yurtlar Kurumuna verilmesini önerdi.

Aksakal, Sarıgül ile görüşmesinde, halkın tümünün parlamentoda temsili ve milletin kayıtsız şartsız egemenliğini hayata geçirecek bir anayasal düzenin oluşması yönündeki fikir birliği temelinde, devletin güçlü geleceğine katkılar konusunda değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

"Türkiye, iki ittifaka mahkum kalmayacak kadar demokratiktir"

TDP Genel Başkanı Sarıgül de partisinin af talebi, geçim sıkıntısı ve sığınmacılara ilişkin görüşlerini paylaşarak, sığınmacılar konusunda bütün siyasi partilerin iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.

Sarıgül, DSP ile gönül bağlarının her zaman devam edeceğini belirterek, "Bu iş birliği ve güç birliğimiz önümüzdeki günlerde inşallah daha da genişleyerek devam edecektir. Türkiye, iki ittifaka mahkum kalmayacak kadar büyük ve demokratiktir." diye konuştu.

Altı muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci

Aksakal ve Sarıgül, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Sarıgül, altı muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin soru üzerine, cumhurbaşkanlığı makamının son derece önemli olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yenebilecek bir adayın değil, makama en uygun adayın bulunması gerektiğini dile getirdi.

Aksakal da cumhurbaşkanı adayının siyaset ve devlet tecrübesinin ciddi boyutta olması ve son dakikada çıkarılacak adayların, topluma ne derece katkıda bulunacağının hesaplanması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir cumhurbaşkanının, özellikle altı partinin organize edeceği bir cumhurbaşkanı adayının toplumdan ille de seçim tarihini bekleyecek düzeyde saklanma isteğini anlamakta güçlük çektiğimi ifade etmek isterim. Türkiye'yi yönetecek bir kişinin yıpranacak bir kişi olması ihtimali bizde tedirginlik yaratıyor. Nasıl bir aday çıkacak ki yıpranma ihtimali vardır? Dolayısıyla teker teker söylenen görüşler değerlendirildiğinde yeni bir defakto durumla karşılaşma riskinin çok yüksek olduğunu öngörebiliriz. Umarım Türkiye, böyle bir badireyi yeniden yaşamaz ama DSP, siyaset anlayışı gereği bu ülkeye hizmet edecek bir cumhurbaşkanı adayını halkın gündemine getirecek ve onayına sunacaktır."

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Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Dsp, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Aksakal, TDP Genel Başkanı Sarıgül ile bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Aksakal, TDP Genel Başkanı Sarıgül ile bir araya geldi - Son Dakika
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