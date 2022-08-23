TDP Genel Başkanı Sarıgül, DSP Genel Başkanı Aksakal ile bir araya geldi - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, DSP Genel Başkanı Aksakal ile bir araya geldi

23.08.2022 17:02
TDP Genel Başkanı Sarıgül, DSP Genel Başkanı Aksakal ile bir araya geldi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile TDP Genel Başkanı Sarıgül'ün TDP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası iki lider basın açıklaması yaptı.

Aksakal ile Sarıgül, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yeni yapılacak şehir hastanelerinin bünyesine dahil edilecek hastanelere ait binaların, öğrenci barınma sorunun çözülmesi için Kredi Yurtlar Kurumuna verilmesi önerisinde bulunan DSP lideri Aksakal, Sarıgül ile yaptığı görüşmede devletin güçlü geleceğine katkılar konusunda değerlendirmeler yapıldığını kaydetti.

Sık sık gündeme getirdiği af talebi, sığınmacılar, geçim sıkıntıları gibi konularda siyasi partilerin iş birliği yapması gerektiğini vurgulayan TDP Genel Başkanı Sarıgül, DSP ile olan gönül bağının devam edeceği mesajını vererek, "Bu iş birliği ve güç birliğimiz önümüzdeki günlerde İnşallah daha da genişleyerek devam edecektir. Türkiye, iki ittifaka mahkum kalmayacak kadar büyük ve demokratiktir" ifadelerini kullandı.

Sarıgül'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Yaptıkları açıklama sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aksakal ile Sarıgül, cumhurbaşkanı adaylığı konusuna da değindi.

Cumhurbaşkanı adayının 'birisi olsun' mantığıyla seçilmemesi gerektiğini belirten Sarıgül, bu makamın son derece önemli olduğunu not düşerek, "Cumhurbaşkanlığı makamı son derece önemli bir makamdır. Sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı yenebilecek aday değil, o makama en uygun adayı bulmak lazım. O aday devleti bilmeli, egosunu yenebilmeli, denge ve uzlaşma adamı olmalı. Cumhurbaşkanı kimsenin kimseyi dinlemediği zamanlarda herkesin onu dinleyip onun söylediği görüşlere saygı duyacağı tarafsız bir cumhurbaşkanı olmalı" dedi.

Sarıgül, ayrıca cumhurbaşkanının milleti kucaklayacak bir aday olması gerektiğini, kendi cumhurbaşkanı adaylarının ayrım yapmayacağını vurguladı.

"Türkiye'yi yönetecek kişinin yıpranacak kişi olma ihtimali bizde bir tedirginlik oluşturuyor"

DSP Genel Başkanı Aksakal ise cumhurbaşkanı adaylığı konusuyla ilgili şunları aktardı:

"Son dakikada çıkarılacak adaylarla topluma ne derece katkı koyabileceğimizin de hesaplanması gerekiyor. Altılı masa, Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde ve diğer 5 partinin katılımıyla bu yılbaşından itibaren değişik tarihlerde toplantı düzenlediler. Sadece ortak paydaşlığı olan konu parlamenter sisteme güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak geri dönüşün ortak anlayışı içerisinde yürütüyorlar. Bir cumhurbaşkanının, özellikle altı partinin organize edeceği ve yine paydaşlaşacağı bir cumhurbaşkanı adayının toplumdan ille de seçim tarihini bekleyecek düzeyde saklanma isteğini anlamakta güçlük çektiğimi ifade etmek isterim. Türkiye'yi yönetecek kişinin yıpranacak kişi olma ihtimali bizde bir tedirginlik oluşturuyor. Nasıl bir aday çıkacak ki yıpranma ihtimali vardır." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Dsp, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül, DSP Genel Başkanı Aksakal ile bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, DSP Genel Başkanı Aksakal ile bir araya geldi - Son Dakika
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