Demokratlar, Trump'ın Savunma Bütçesini Engelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demokratlar, Trump'ın Savunma Bütçesini Engelledi

15.07.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokratlar, Trump'ın İran'a askeri müdahalesini Kongre'yi devre dışı bırakarak gerçekleştirdiğini savunarak, 1,15 trilyon dolarlık savunma bütçesi tasarısının ilerlemesini engelledi.

ABD Senatosu'nda Demokratlar, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri kararlarında Kongre'yi devre dışı bıraktığını savunarak, 1,15 trilyon dolarlık yıllık savunma bütçesi tasarısının ilerlemesini engelledi.

ABD'de İran savaşı tartışmaları, Washington'daki siyasi gerilimi yeniden tırmandırdı. Senato'daki Demokratlar, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri adımlarında Kongre'yi devre dışı bıraktığını savunarak, 1,15 trilyon dolarlık yıllık savunma bütçesi tasarısının ilerlemesini engelledi. Tasarı 46 oya karşı 50 oyla büyük kısmın desteğini alsa da, 100 üyeli Senato'da ilerleyebilmesi için gereken 60 oya ulaşamadı.

New York Senatörü ve Senato'daki Demokratların azınlık lideri Chuck Schumer yaptığı konuşmada, "Trump bu savaşı yetkilendirme olmadan, bir strateji olmadan ve bir çıkış planı olmadan başlattı" dedi.

Demokratlar, Trump yönetiminin askeri harcamaları artırma planına karşı

Demokratlar, İran savaşına yönelik itirazlarının yanı sıra, ABD'liler için sosyal programlarda kesintiler gündemdeyken Trump yönetiminin askeri harcamaları artırma planına da karşı çıkıyor. Trump yönetimi, NDAA kapsamında öngörülen 1,15 trilyon dolarlık savunma bütçesine ek olarak bütçe uzlaştırma süreci üzerinden Kongre'den 350 milyar dolar daha talep ediyor.

Süreç henüz tamamlanmadı

ABD savunma politikasının temel yasalarından biri olan NDAA, ordunun yapısından silah alımlarına, asker maaşlarından jeopolitik tehditlere karşı izlenecek politikalara kadar geniş bir alanı belirliyor. Her iki partinin de geleneksel olarak destek verdiği ve 60 yılı aşkın süredir her yıl yürürlüğe giren yasa, Kongre'den geçmesi beklenen düzenlemeler arasında yer alıyor. Ancak Senato'daki mevcut anlaşmazlığa rağmen süreç henüz tamamlanmadı. Temsilciler Meclisi ve Senato, her yıl NDAA'nın kendi taslaklarını hazırlayıp oyluyor. Ardından iki kanadın temsilcileri uzlaşma metni üzerinde çalışıyor ve ortaya çıkan son tasarı yeniden Kongre'nin onayına sunuluyor. Kabul edilmesi halinde yasa, Başkan Donald Trump'ın imzası ya da vetosu için Beyaz Saray'a gönderilecek. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Demokratlar, Trump'ın Savunma Bütçesini Engelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat İstanbul’da yarın bu yollar kapalı olacak Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.’si bunda nasıl duruyor Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?
Pakistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti
5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı 5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı
Metrobüs yarın FSM Köprüsü’nü kullanacak Metrobüs yarın FSM Köprüsü'nü kullanacak

11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:34
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
10:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
07:59
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 11:59:50. #7.12#
SON DAKİKA: Demokratlar, Trump'ın Savunma Bütçesini Engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.