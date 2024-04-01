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Deniz Dalgıç Mudanya Belediyesi'ni Kazandı - Son Dakika
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Politika

Deniz Dalgıç Mudanya Belediyesi'ni Kazandı

Deniz Dalgıç Mudanya Belediyesi\'ni Kazandı

CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, resmi olmayan sonuçlara göre Mudanya Belediyesi'ni kazandı. Dalgıç, herkese eşit şekilde yaklaşacaklarını ve Mudanya'yı dönüştüreceklerini söyledi.

01.04.2024 16:59  Güncelleme: 17:04
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Resmi olmayan sonuçlara göre Mudanya Belediyesi'ni kazanan Deniz Dalgıç, "Mudanya için hep birlikte çalışacağız. Kimseyi ayırmadan, herkese eşit şekilde yaklaşacağız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yeni bir Mudanya hayaliyle yola çıktık. Sizin desteğinizle bu hayali gerçeğe dönüştüreceğiz " dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, geçerli oyların yüzde 54.99'unu alarak belediye başkanı seçildi. Yeni belediye başkanlarını selamlamak için geç saatlerde Mütareke Meydanı'nı dolduran yüzlerce Mudanyalı, Türk bayrakları ve CHP bayraklarıyla meydanı kırmızıya boyadı. CHP İlçe Başkanlığı'ndan coşkulu bir kalabalıkla Mütareke Meydanı'na yürüyen Dalgıç, alana vardığında, şarkılar, marşlar, "Mudanya Deniz ile kazandı", "Mudanya Deniz'le gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılandı. Barışçıl ve kirli siyasete bulaşmadan çok güzel bir kampanya süreci yürüttüklerini kaydeden Dalgıç, "Bu sürecin birçok kahramanı var. Bu işler tek başına olmaz. Sizlerle yaptık. Sağ olun, var olun. Her biriniz birer kahramansınız. Sizlerin bu emeğine layık olabilmek için çok çalışacağız" dedi.

"Kazandığımız en büyük zafer"

Mudanya'nın belediye başkanı olarak vatandaşlarına hizmet etmekten gurur duyacağını dile getiren Dalgıç, seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetin ilk tuğlası da, ikinci yüzyılın ilk tuğlası da burada kondu. Burası Mudanya. Tek başımıza, CHP olarak, ittifaksız en yakın rakibimize yüzde 20'ye yakın fark attık. Televizyonlarda Türkiye haritasını görmüşsünüzdür. Bayrağımız gibi kıpkırmızı. Öyle olur işte Değişim dedik, işte değişim. Seçim sonuçları da bu değişimin en güzel ispatı. Bu, kazandığımız en büyük zafer" ifade etti.

Parti ayrımı gözetmeden her Mudanyalıya eşit yaklaşacağını ve hizmet edeceğini vurgulayan Deniz Dalgıç, "Mudanya için hep birlikte çalışacağız. Partimizin Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi'nde söz verdiğimiz gibi kimseyi ayırmayacağız. Söz verdiğimiz gibi Mudanya'yı dönüştüreceğiz. Biz, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yeni bir Mudanya hayaliyle yola çıktık, sizin desteğinizle bu hayali de gerçeğe dönüştüreceğiz. Siz bize desteğinizi gösterdiniz, biz de bu desteğe layık olmak için çok çalışacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Deniz Dalgıç Mudanya Belediyesi'ni Kazandı - Son Dakika

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