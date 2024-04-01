Deniz Dalgıç Mudanya Belediyesi\'ni Kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre Mudanya Belediyesi'ni kazanan Deniz Dalgıç, "Mudanya için hep birlikte çalışacağız. Kimseyi ayırmadan, herkese eşit şekilde yaklaşacağız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yeni bir Mudanya hayaliyle yola çıktık. Sizin desteğinizle bu hayali gerçeğe dönüştüreceğiz " dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, geçerli oyların yüzde 54.99'unu alarak belediye başkanı seçildi. Yeni belediye başkanlarını selamlamak için geç saatlerde Mütareke Meydanı'nı dolduran yüzlerce Mudanyalı, Türk bayrakları ve CHP bayraklarıyla meydanı kırmızıya boyadı. CHP İlçe Başkanlığı'ndan coşkulu bir kalabalıkla Mütareke Meydanı'na yürüyen Dalgıç, alana vardığında, şarkılar, marşlar, "Mudanya Deniz ile kazandı", "Mudanya Deniz'le gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılandı. Barışçıl ve kirli siyasete bulaşmadan çok güzel bir kampanya süreci yürüttüklerini kaydeden Dalgıç, "Bu sürecin birçok kahramanı var. Bu işler tek başına olmaz. Sizlerle yaptık. Sağ olun, var olun. Her biriniz birer kahramansınız. Sizlerin bu emeğine layık olabilmek için çok çalışacağız" dedi.
"Kazandığımız en büyük zafer"
Mudanya'nın belediye başkanı olarak vatandaşlarına hizmet etmekten gurur duyacağını dile getiren Dalgıç, seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetin ilk tuğlası da, ikinci yüzyılın ilk tuğlası da burada kondu. Burası Mudanya. Tek başımıza, CHP olarak, ittifaksız en yakın rakibimize yüzde 20'ye yakın fark attık. Televizyonlarda Türkiye haritasını görmüşsünüzdür. Bayrağımız gibi kıpkırmızı. Öyle olur işte Değişim dedik, işte değişim. Seçim sonuçları da bu değişimin en güzel ispatı. Bu, kazandığımız en büyük zafer" ifade etti.
Parti ayrımı gözetmeden her Mudanyalıya eşit yaklaşacağını ve hizmet edeceğini vurgulayan Deniz Dalgıç, "Mudanya için hep birlikte çalışacağız. Partimizin Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi'nde söz verdiğimiz gibi kimseyi ayırmayacağız. Söz verdiğimiz gibi Mudanya'yı dönüştüreceğiz. Biz, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yeni bir Mudanya hayaliyle yola çıktık, sizin desteğinizle bu hayali de gerçeğe dönüştüreceğiz. Siz bize desteğinizi gösterdiniz, biz de bu desteğe layık olmak için çok çalışacağız" diye konuştu. - BURSA
Son Dakika › Politika › Deniz Dalgıç Mudanya Belediyesi'ni Kazandı - Son Dakika
AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından veda konuşması gerçekleştirdi. Yılmaz, kazananlara hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulundu.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde CHP'den aday olan Mehmet Ali Yılmaz ikinci dönem belediye başkanlığını kazandı. Yılmaz, en yakın rakibine 4 bin 5 fark attı.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun kayınpederi İlhan Pektaş'ın cenaze töreni Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok siyasi isim katıldı.
Van Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçenin tamamını kazanan DEM Parti, seçim sonuçlarını kutladı. Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, AKP'li kayyumlarına ders verdiklerini belirterek, bu sonuçların bir daha AKP'li kayyumlara fırsat vermeyeceğini söyledi.
Zonguldak'ta, 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen polis ve jandarma uygulama ve faaliyetleri halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldı. Bu süre zarfında 278 okul çevresinde 4 bin 927 kişi sorgulandı, 117 metruk bina incelendi, 216 umuma açık yer ve 495 okul servisi sorgulandı. Ayrıca, 2 tüfek ele geçirildi, 9 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi ve 1 kişi tutuklandı. Toplamda 709 uygulama gerçekleştirilirken, 16 bin 434 araç ve 10 bin 102 kişi denetlendi. Ayrıca, 10 maden ocağı denetlendi ve 10 ruhsatsız işletilen maden ocağı imha edildi.
Aksu ilçesinde yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde AK Parti adayı Veli Kahraman, CHP adayı Mehmet Çetin'e karşı 1 oy farkla kazanarak belediye başkanı oldu.
Rize'nin kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Rahmi Metin, seçmene teşekkür etti.
MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven ortamı içinde tamamlandığını belirtti. Çelikkol, seçim sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, seçilen belediye başkanlarını tebrik etti ve hizmetkar olduklarını vurguladı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koçyiğit, seçimlerde taşımalı ve kaçak seçmen getirilerek seçmenin iradesinin gasp edildiğini belirtti. Ayrıca, Kars Belediyesi'ni kazanan MHP'nin meşruiyetinin olmadığını ifade etti.
Kırklareli'nde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre MHP merkez dahil 1 ilçede kazanırken, AK Parti 4, CHP 2 ilçede kazandı. Merkezde Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut birinci sırada yer aldı. Kofçaz ilçesinde MHP, Babaeski ilçesinde AK Parti, Demirköy ilçesinde AK Parti, Pehlivanköy ilçesinde AK Parti, Pınarhisar ilçesinde AK Parti, Lüleburgaz ilçesinde CHP ve Vize ilçesinde CHP birinci sırada yer aldı.
İzmir'de iş dünyası, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan açıklamalarda bulundu. İş dünyası temsilcileri, seçim sonuçlarının ülke ve ekonomi için önemli olduğunu vurgulayarak, belediye başkanlarını kutladı ve ekonomiye odaklanmanın gerekliliğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?