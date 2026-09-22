Denizli AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, İstiklal esnafının güzergah tepkisini dinledi - Son Dakika
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Denizli AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, İstiklal esnafının güzergah tepkisini dinledi

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Denizli AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, İstiklal esnafının güzergah tepkisini dinledi
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AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, İstiklal Caddesi esnafını ziyaret ederek Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni ulaşım ve güzergah düzenlemesine yönelik tepkileri dinledi. Esnaf, müşteri ve cirolarının düştüğünü söylerken Subaşıoğlu mağduriyetin takipçisi olacağını belirtti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kentin en işlek noktalarından biri olan İstiklal Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında cadde esnafı, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni ulaşım ve güzergah planlamasına tepki göstererek yaşadıkları sıkıntıları Subaşıoğlu'na iletti.

İstiklal Caddesi boyunca dükkanları tek tek gezen ve bölge sakinleriyle bir araya gelen İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, esnafın talep ve şikayetlerini dinledi. Görüşmelerde özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede uygulamaya koyduğu güzergah değişikliği ana gündem maddesi oldu.

"İşlerimiz ciddi şekilde düştü"

Yeni ulaşım düzenlemesinin ardından caddedeki araç ve yaya trafiği dengesinin bozulduğunu belirten esnaf, müşteri hareketliliğinin azaldığını ve cirolarının ciddi biçimde gerilediğini dile getirdi. Uygulamanın esnafa danışılmadan yürürlüğe girdiğini savunan cadde sakinleri, güzergah planlamasının caddeyi adeta bir çıkmaza dönüştürdüğünü, hem tedarik süreçlerinde hem de müşteri erişiminde büyük aksaklıklar yaşandığını ifade etti.

Mağduriyetlerinin her geçen gün arttığını vurgulayan bir bölge esnafı, "Uygulanan güzergah planı İstiklal Caddesi'ni canlandırmak yerine ticareti durma noktasına getirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yanlıştan bir an önce dönmesini, sesimizi duymasını istiyoruz" sözleriyle tepkisini aktardı.

Subaşıoğlu: "Esnafımızın sesine kulak verilmeli"

Esnafın sorunlarını not alarak değerlendirmelerde bulunan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kent içi ulaşım ve trafik projelerinde bölge esnafının görüşünün alınmasının şart olduğunu vurguladı.

Yerel yönetimlerin aldığı kararların sahada karşılık bulabilmesi için ortak aklın esas olması gerektiğine dikkat çeken Subaşıoğlu, "İstiklal Caddesi, Denizli ticaretinin kalbinde yer alan en önemli damarlardan biri. Burada esnafımızın rızası olmadan, sahadaki pratik sonuçları hesaba katılmadan yapılan her düzenleme ticari hayata doğrudan zarar verir. Esnafımızın yaşadığı mağduriyeti yakından takip edecek, konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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