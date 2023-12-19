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Denizli AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Çivril'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Denizli AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Çivril'de vatandaşlarla buluştu

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 31 Mart 2024 yerel seçim çalışmaları kapsamında Çivril ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Güngör, ziyaretlerde seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Cumhur İttifakı'nın başarıya inandığını belirtti.

Denizli AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Çivril\'de vatandaşlarla buluştu
19.12.2023 - 10:05,  Güncelleme: 10:09
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Denizli AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, seçim çalışmaları çerçevesinde Çivril ilçesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 31 Mart 2024 yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerini hız kesmeden devam etti. Çivril ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldikten sonra ilçe teşkilatını ziyaret etti. Ziyaretlerde seçimler ile ilgili değerlendirmeler hakkında fikir alışverişi oldu. Başkan Güngör, "2024 yerel seçimlere kısa bir süre kaldı. Adaylarımızın belirlenmesinin ardından çalışmalarımıza hız vereceğiz. AK kadrolarımız tarafından yönetilen Çivril ilçemizde, 31 Mart'ta daha güçlü olarak çıkacağımıza inancımız tamdır. Cumhur İttifakı olarak birlik ve kardeşlik içerisinde 20'de 20 başarı sağlayacağımıza ve Yeşil Çivril'imizde yeniden rekor bir başarı ile yolumuza devam edeceğiz. Başkanlarımıza nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde, durmak yok yola devam" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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